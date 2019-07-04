Наше общее будущее. Украина и единство национального стремления

Цепочку событий, начавшуюся событиями на Майдане и через пять лет приведшую к избранию президентом Владимира Зеленского, можно считать доказательством существования уникального и развивающегося национального нарратива о преобразовании украинского общества в стабильное и демократическое государство, основанное на принципах индивидуальной и экономической свободы и осознанного стремления украинского народа жить в "свободном обществе".

В ретроспективе Майдан стал точкой отсчета для осознания национального проекта на основе идей политической свободы и экономической самостоятельности. Во всяком случае, именно эти идеи стали катализатором для украинского гражданского общества, которое именно тогда окончательно сформулировало, какой именно социум оно хотело бы создать.

Убедительный мандат доверия, полученный Владимиром Зеленским почти во всех регионах страны, стал очередным свидетельством общенациональной решимости и единства осознания цели, продолжения движения в том же направлении. Избиратели проголосовали за пересоздание экономической среды таким образом, чтобы она стала основной экономического роста и, в итоге, повышения уровня жизни.

Проще говоря, украинцы устали от бедности.

Они требуют практического воплощения свободного общества, вдохновленного идеями справедливости и социального равенства, выстраивания нового порядка, повседневной реальности, основанной на понятных и приемлемых для них критериях и правилах.

Они охвачены ожиданием того, что власть начнет служить людям, а не клановым и личным интересам.

Они хотят, чтобы их дети имели возможность зарабатывать на достойную жизнь, оставаясь при этом в стране своего рождения.

И это не «популистские», а подлинные желания политически закаленного и заинтересованного в своем будущем населения, причем ожидания практически такие же, как в любой европейской демократической стране.

Такой мощный кредит доверия, подкрепленный полученным на выборах мандатом, необходимо использовать, потому что именно осознанное единство цели дает стране защиту против антагонистов такого будущего Украины, которые постоянно ищут способы сохранить фрагментированность и слабость украинского общества.

Задача, стоящая перед новой президентской администрацией, состоит в том, чтобы превратить этот кредит доверия в создание атмосферы «включенности», сознательных и целенаправленных усилий по формированию общественного и национального соглашений, - как это сделал, например, Израиль, - путем построения основанного на понятных правилах общества, усиленного индивидуальной ответственностью, осознанным желанием вкладываться в будущее своей страны, стремлением создать гармоничное и мирное общество на базе свободной экономики.

Украина состоится как экономически процветающее, стабильное и демократическое государство, если ее люди будут сознавать, что будущее их семей связано с Украиной, в которой установлено верховенства права, каждому обеспечен доступ к правосудию и справедливости, равный доступ к экономическим возможностям для реализации его личных амбиций и интересов его семьи.

За время после Майдана Украину покинули уже около 2 миллионов молодых людей, которые чувствовали, что не могут зарабатывать здесь в соответствии со их талантами и амбициями. Во многих отношениях это также является указанием на генеральную нацеленность украинского общества на развитие в направлении большей свободы в гражданской и экономической сферах. Этот исход, «утечка мозгов» из разлагающегося трупа устаревшей модели украинской общественной жизни, которая определялась принципом «воровство - это процветание», прекратится только в том случае, если граждане Украины получат убедительные аргументы в пользу того, что их семьи смогут пользоваться теми же экономическими и социальными свободами, которые естественны для США, Канады и Евросоюза и выстроены на системе ясных законодательных актов и механизмах их практической реализации.

Для этого потребуется экспертно сформированное видение эгалитарной экономической модели будущего, а также значительное политическое мужество команды Зеленского, которой предстоит не только убедить украинцев оставаться на родине и участовать в строительстве новой процветающей Украины, но и создать возможность повления совершенно новой генерации политиков, государственных управленцев и гражданских активистов для всеохватного переустройства политической, экономической и гражданской культуры страны.

Утверждение общенационального стремления к достижению этих основополагающих целей является сейчас одним из важнейших аспектов в общественном дискурсе Украины. Такое единство имеет для страны первостепенное значение, а потому совершенно необходимо четко и внятно сформулировать ценности, на которых может быть построен общенациональный консенсус.

Это можно сделать, разработав и приняв (может быть, как часть Конституции) «Декларацию о ценностях», которая гарантировала бы, что хотя законы страны могут изменяться, фундаментальной ценностью Украины должно неизменно оставаться достоинство граждан, основанное на неприятии коррупции, взяточничества и пренебрежения законом. Именно такое выражение чаще всего используется для определения того, что сегодня значит быть гражданином Украины.

Чтобы народ Украины мог и далее успешно развиваться как цельная нация, ему следует публично заявить о своем единстве в отношении согласованного набора общественных принципов, создать украинский вариант Геттисбергской речи Линкольна.