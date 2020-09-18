Нашествие хасидов: как Украине выбраться из сложившейся ситуации

Министерство иностранных дел Украины заявило о том, что хасиды должны были проходить 14-дневный карантин в Беларуси и не могут попасть на границу.

Как же так получается?

Ответ можно искать в постановлении 49 Минздрава Беларуси. Карантин может быть сокращен до нуля дней, если гражданин иностранного государства прибывает на специализированное лечение. К такому виду лечения относятся, например, беларусские профилактории системы Минздрава. И если ты покупаешь хотя бы 3-дневную путевку туда, то долгой изоляции можно избежать - сдать тест в аэропорту (платно) и уже через быть свободным как птица.

Не хочешь тратить ни дня - не позднее 48 часов до дня прилета сдаешь тест дома и передаешь данные принимающей стороне. Тогда "карантин" может длиться буквально 30-40 минут - пока пограничники проверят по базе твои данные.

Этими лайфхаками уже, как минимум, месяцев пять пользуются турагентства для привоза групп в Беларусь. По деньгам, с учетом теста в Беларуси, стоимость поездки возрастает на $150-200, что не критично.

Кстати, по нашумевшему "делу Вагнеровцев" хочу напомнить - товарищей тоже задержали в профилактории.

Так Минздрав пытается заработать во время карантина.

Таким образом, формально, хасиды могли воспользоваться той же лазейкой.

Вторая лазейка - прилет через государство из "зеленой" зоны. Таким государством, граничащим с Израилем, является, например, является Ливан. Маршрут через Россию так же с недавнего времени относится к "безкарантинным". К таким странам так же относятся Албания, Болгария, Литва, Сербия.

Теперь переходим к обращению украинского МИДа "[...] українська сторона звертається до білоруської сторони з наполегливим клопотанням забезпечити безумовне дотримання іноземцями - паломниками карантинних обмежень та чинного законодавства України та Республіки Білорусь".

Пункт №1 - постановления Совмина №171 и Минздрава №49 - это подзаконные акты, а не законодательство.

Правовых оснований (прописанных в законодательстве) не выпускать гражданина иностранного государства из страны нет.

Пункт № 2 - вновь постановление Минздрава №49. Я не удивлюсь, если в карманах значительной части хасидов лежит смятая трехдневная путевка в беларусский профилакторий. Правовых оснований ограничивать эту часть паломников в передвижении (в том числе пересечении границы) тоже нет.

Пункт №3 Зависит от маршрута. Если человек не напрямую летел из Израиля, ему карантин не нужен.

Поэтому, на фоне токсичности, связанной с разгоном акций протестов и репрессиями в отношении инакомыслящих, беларусские власти решили "не вешать на себя" и возможные акции протеста хасидов, перекинув эту проблему (как и картинку для прессы) на украинскую сторону.

А потом заработать баллы на операции "героического спасения застрявших хасидов".

Мог ли МИД Украины применить другие формулировки? Возможно, да. Но тут вопрос координации МИД и МВД Украины по дотошному изучению беларусской нормативки и, например, опроса части хасидов о механизме пересечения беларусской границы - в части наличия (формального) путевки в беларусские санатории.

Если нет - тогда проблема. А также, что очень важно, - поиск организаторов поездки - отправителей групп хасидов "обходными маршрутами". Потому что тут имеем массовое явление, которое в той или иной мере присутствует не только на беларусском участке украинской границы. А это уже другая история.

А тем временем, за сегодняшние сутки в аэропорту Минск-2 приземлятся два борта из Израиля а также борты из нескольких географически близких "зеленых" стран. Как, например, Литва, Польша, Австрия, Чехия, Албания, Сербия, Россия, Казахстан. Как минимум часть из этих направлений может быть использована как направление "безопасного транзита" - чтобы не садиться на карантин в Беларуси.

По хасидам из Великобритании и США (есть там и такие) вообще просто - это "зеленые" страны для Беларуси.

Таким образом, задачи Украины на ближайшие дни:

1. Получить однозначную реакцию государства Израиль по проблеме - потому что пока что премьер Израиля Биньямин Нетаньяху хранит молчание, ведь хасиды "его" избиратели. Заявление посла Израиля в Украине уже хорошо, но этого пока мало - это заявление а не документ МИДа.

2. Продумать коммуникацию на границе, чтобы минимизировать имиджевые риски.

3. Оценить по возможности маршруты хасидов и проанализировать на наличие организационного ядра проблемы. Коммуницировать это.

4. Проанализировать нормативку режима допуска на беларусскую территорию иностранцев, чтобы при разрастании проблемы ставить в тупик беларусскую сторону реальными аргументами, которые невозможно разбить простой отсылкой к части нормативки, которую МИДовский клерк забыл посмотреть.

5. Продумать варианты недопущения ухудшения ситуации на других участках государственной границы - хасидов достаточно много и в Брестской области, откуда они также будут пытаться (и пока малыми группами уже пытаются) попасть на территорию Украины. Упор, естественно, на движении грузов.

6. Привлечь еврейские организации Украины и убедить их включиться в проблему и сработать на стороне государства - убедить хасидов поехать назад, используя лидеров общин как посредников-парламентеров. Это сложная в реализации схема. Но если она реализуется, градус напряженности, как и масштаб проблемы, уменьшаются в разы.

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