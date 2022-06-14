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Нашу историю в мире знают очень плохо. Многие не понимают, почему Украина – не Россия

Цей матеріал також доступний українською
Нашу историю в мире знают очень плохо. Многие не понимают, почему Украина – не Россия

основательница и управляющий партнер TA Ventures, президент ICLUB Global
14.06.2022, 09:02

Мои выводы из Давоса-2022. Главный из них – мы должны как можно больше рассказывать миру о нашей истории, культуре, традициях

В этом году я ехала в Давос на Всемирный экономический форум в смешанном состоянии тревоги и сдержанного оптимизма.

Тревоги – потому что волновалась, достаточно ли громким будет голос Украины на главной экономической площадке мира. Сможем ли мы донести наши основные месседжи так, чтобы это повлияло на войну и ускорило победу над врагом.

Ответственность за представление Украины в текущем году увеличилась в разы.

И оптимизма – потому что задолго до начала форума Украина уже ощутила его поддержку. Почти сразу после полномасштабного вторжения России в Украину основатель ВЭФ Клаус Шваб осудил российскую агрессию, а отношения форума и РФ были заморожены. Российских представителей не допустили к официальным мероприятиям, в то время как делегация Украины была, пожалуй, самой большой за всю историю нашего участия в ВЭФ.

В конце концов, именно Украина стала ключевой темой Давоса. А Всемирный экономический форум – это всегда площадка для главного мирового среза. Социального, экономического, политического, бизнеса.

Именно здесь обсуждается все самое важное, что происходит в мире. Здесь принимаются главные решения, влияющие на глобальные процессы. Здесь возникают главные знакомства, которые затем перерастают в масштабные проекты и явления.

И в этом году трендом в Давосе стала поддержка Украины. Не только как страны, пострадавшей от вторжения российского агрессора и защищающей себя. Прежде всего как страны, которая уже сейчас влияет на глобальные мировые процессы, воюет не только за свою свободу, но и за Европу и весь мир. И, наконец, как страны, в которую можно и нужно инвестировать.

Главный вопрос, который обсуждался в Давосе на официальных мероприятиях и в кулуарах – что дальше? Давать Украине оружие и этим помогать побеждать? Сосредоточиться на гуманитарной и медицинской помощи?

Предприниматель и филантроп Джордж Сорос на форуме назвал вещи своими именами: "Вторжение России в Украину может стать началом Третьей мировой войны, которую наша цивилизация может не пережить". Историк Тимоти Снайдер подчеркнул, что Украина должна победить в этой войне: "Эта война должна закончиться правильно. Иначе это будет крушением для Украины и крушением для Европы и остального мира".

Мир согласился с тем, что война России против Украины – это не проблема самой Украины, это проблема всей планеты.

Кроме того, участники обсуждали влияние войны на мировую экономику. Выводы однозначны: из-за вторжения России в Украину миру грозит продовольственный, топливный, финансовый и – главное – кризис безопасности. Об этом начали говорить откровенно, и в этом большой плюс для Украины.

Главный плюс форума – нетворк. Здесь собираются в одном месте самые сильные и влиятельные люди мира. И с ними следует говорить, если ты хочешь донести им свою идею. Все общаются на равных. У всех одна цель – сделать этот мир лучше.

Поэтому в Давосе мы пользовались своим нетворкингом. И громко доносили мысль о том, что для прекращения войны необходимо прежде всего устранить ее причину. Тогда не придется снабжать Украину гуманитарной и медицинской помощью, ведь это следствие.

Я рассказывала в частности о благотворительной платформе OneUkraine, в которой для помощи Украине объединились ведущие европейские предприниматели и инвесторы. Одно из приоритетных направлений как этой платформы, так и в целом проектов по поддержке экономического потенциала Украины, – это сохранение и восстановление украинской инфраструктуры через поддержку малого и среднего бизнеса и tech-предпринимателей. И здесь важно привлекать весь наш нетворкинг. Как бизнес, так и личный. Включать всю силу своих индивидуальных связей – личных и профессиональных. В этом году важно было делать это именно на ВЭФ.

В то же время, я столкнулась с тем, что украинскую историю в мире, к сожалению, знают очень плохо. Общаясь со многими людьми со всего мира, заметила, что многие из них до конца не понимают, почему Украина – не Россия, как и исторический контекст и предпосылки нынешней войны.

Слышала мысль о том, что Украина была создана только после распада СССР. В ответ делала обзор тысячелетней истории Украины и ее государственности. Объясняла, что наша страна существовала и развивалась раньше.

Поэтому еще один вывод Давоса: мы должны как можно больше рассказывать миру о нашей истории, культуре, традициях. Так мир будет лучше понимать нас, наше стремление к идентичности и все предпосылки нападения России на Украину.

Давос-2022 доказал, что в повестке дня в мире – Украина. Важно не разрешить сместить этот фокус, пока война в Украине продолжается.

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