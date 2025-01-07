Не оставляло чувство абсурда. Какие эмоции вызвало интервью Зеленского Лексу Фридману
Украинцы всегда выстраивают отношения с демократами, что выливается в трудные времена с приходом республиканцев. Зеленский ворвался на республиканское поле с большим интервью Лексу Фридману.
До этого гостями подкаста Фридмана были Илон Маск, Дональд Трамп, Иванка Трамп, Хавьер Милей, Марк Цукерберг, Биньямин Нетаньяху, Джефф Безос. То есть Зеленский как минимум в хорошей компании.
Относительно содержания – многочисленные намеки на импотентность, а может, и сознательные действия, продиктованные определенными интересами, демократов. Попытка поладить с Маском – это действительно важно.
Пытался объяснить Фридману о Будапештском меморандуме, ядерном оружии.
Но тот полностью контролировал эту беседу – я всегда восхищалась риторическими навыками американских ораторов. Эту броню Зеленскому пробить не удалось. Соответственно, интервьюер так и не сбился с мысли, что Украина должна искать компромисс с Россией.
Кстати, Фридмана за интервью с президентом Украины жестко критикуют в комментариях абсолютно все: российские боты, украинские боты, американские украинофобы и т.д.
Если отвлечься от войны в Украине, подкаст – во всех смыслах космос. Все эти фишечки с ИИ, голосами, языками, переводами, харизма и профессиональный уровень самого интервьюера! Мы в этом смысле в позапрошлом веке.
Зеленский, кстати, в этом проекте был достаточно органичен. Было видно, что ему интересно.
Но.
Все время не оставляет чувство абсурдности самой ситуации. Президент истекающей кровью страны вынужден на потеху публике играть в какое-то шутовство, доставать все новых и новых кроликов из своей шляпы.
Тратить на это свое время и энергию, это непросто. Таковы правила игры, так надо, иначе не выживешь.
А главная страна мира, у которой есть сила остановить большую бойню, спускает свой креативный потенциал на всякую …ню типа подкаста Фридмана.
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