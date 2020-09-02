Не получилось оформить рождение ребенка онлайн? Почему в Украине нет качественных госуслуг

Чи стикалися ви коли-небудь з проблемами при зверненні до державних установ? Чи завжди зрозуміло, хто саме відповідає за вирішення вашого питання, де знайти потрібну інформацію, які документи подавати та коли очікувати відповіді? Ще складніше з’ясувати, що робити, коли ви не погоджуєтеся з рішенням?

Якщо вам все ж таки вдалося розібратися та опанувати правильну процедуру в одній установі, виявляється, що в іншій - все по-іншому. І ви знову мусите витрачати час, гроші, псувати собі нерви, а іноді й сплатити штраф, доки не збагнете, як все працює. А через рік усе знову змінюється. Дратує та засмучує, чи не так?

Не треба бути програмістом, щоб користуватися комп'ютером

Держава працює для людей. Тому послуги мають бути зрозумілими, надійними та орієнтованими на наші потреби.

І хоча переведення послуг для громадян і бізнесу в онлайн суттєво спрощує процес взаємодії, комп’ютер не здатен повністю виключити держслужбовців із процесу надання послуг.

Електронна послуга - лише засіб комунікації між державною адміністрацією та приватними особами, але це не інструмент прийняття рішень. Є багато ситуацій, де недостатньо лише подати заявку.

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Візьмемо приклад із бізнесу. Пожежна служба зобов’язує приватну клініку відремонтувати пожежну сигналізацію. Проте клініка стверджує, що будівля, в якій вона знаходиться, є історичною пам’яткою, і тому здійснити реконструкцію неможливо. У цьому випадку важливо бути почутим та знайти компроміс. У країнах ЄС це регулюється Законом "Про адміністративну процедуру".

Або інший приклад. Міська рада дозволяє розташовувати кафе на вулиці, але сусіди скаржаться на голосних відвідувачів, які порушують спокій. Влада повинна прийняти рішення - анулювати дозвіл або ввести обмеження на закриття кафе о 22:00. Сусіди можуть подати скаргу електронними засобами. Але очевидно, що жоден застосунок не зможе вирішити суть питання. Потрібен людський розум та адміністративна процедура.

Щоб зрозуміти важливість єдиних правил та адмінпроцедури, наведу ще один приклад. Сьогодні всі користуються комп’ютерами. Існує багато виробників, і ви можете вибрати пристрій до смаку, а згодом його поміняти. А тепер уявіть, що кожна компанія має свою, абсолютно відмінну операційну систему. І кожного разу ви повинні ґрунтовно вивчати, як користуватися новим комп’ютером.

Більш того, різні системи були б несумісними між собою, і ви б мусили наново переписувати кожен документ. Це було б суцільне жахіття. Для того, щоб вправно працювати на своєму комп’ютері, вам би довелося стати програмістом.

Вигравали б тільки ті, хто пише усі ці програми. Вони б розумілися на тому, як все працює. А користувачі б від них залежали. На щастя, в реальному світі все не так. Виробники комп’ютерів погодили певні стандарти і для апаратного, і для програмного забезпечення, що дозволяє будь-якій людині легко користуватися їхніми продуктами.

Як подолати труднощі бюрократії?

Чому так складно зрозуміти різні адміністративні процедури? Вони складені та прописані різними державними установами й різними людьми. І до того ж часто написані з точки зору установи, а не користувача.

На відміну від компаній, державним установам не потрібно конкурувати, вони не мають продавати свій продукт. Тому в державному секторі мотивація покращувати послуги є менш вираженою. Майже в усіх країнах послуги приватного сектору більш розвинуті.

Але між країнами все ж таки існують відмінності. Деякі надають набагато кращі державні послуги, ніж інші. У чому ж секрет?

По-перше, підвищити мотивацію держслужбовців і покращити їх роботу можна завдяки реформуванню системи оплати праці, фокусуючись більше на результатах діяльності та якості наданих послуг, а не на статусі чи стажі роботи.

По-друге, є багато інструментів, що сприяють спрощенню, прозорості, стандартизації та цифровій трансформації державних послуг, роблячи їх більш орієнтованими на споживачів.

І врешті-решт, однією з найважливіших складових законодавчої системи держав-членів Європейського Союзу є принципи адміністративної процедури, що встановлюють єдині правила взаємодії між усіма державними установами та громадянином.

Для країн ЄС законодавство про загальну адміністративну процедуру стало стандартом. Незалежно від того, яка це країна або державна установа, всі мають певні обов’язки перед громадянином, а громадянин має чітко визначені права.

Зрозуміло, що різні країні, як і різні установи, мають свої особливості, але основі принципи діяльності (як і операційні системи) є однаковими. Вам не потрібно вивчати сотні законодавчих актів, щоб одержати державну послугу, захистити свої права або виконати свій обов’язок.

Україні потрібен закон про адмінпроцедуру

Поданий до парламенту законопроєкт "Про адміністративну процедуру" дозволить запровадити в Україні європейський підхід. Це крок назустріч сервісній державі - вільної від корупції, свавілля чиновників та надмірної бюрократії.

Адміністративна процедура має стати алгоритмом швидких та передбачуваних дій для надання та одержання публічних послуг. Поки що в Україні для кожної публічної послуги існує спеціальна процедура, визначена в окремому законі, урядовому акті або внутрішній інструкції міністерства. На практиці це ускладнює процес одержання послуг, збільшує ризики маніпуляцій та корупції.

До того ж, питання правової визначеності, прозорості та зрозумілості процедур має велике значення для залучення інвесторів і ведення бізнесу в Україні. Підприємцям потрібна стабільна та надійна законодавча база, щоб розвивати бізнес, створювати робочі місця та інвестувати гроші в громадах.

Зрештою, набагато дешевше й ефективніше мати єдині процедури при переведенні державних послуг у цифровий формат. Одні й ті самі цифрові інструменти можуть використовуватися багатьма установами замість того, щоб розробляти дороге програмне забезпечення для кожної послуги окремо.

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