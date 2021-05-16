Неделя, когда здравый смысл был, но в Лондоне. А в Киеве был цирк

Для начала о хорошем, ведь ПриватБанку не придется платить по своим еврооблигациям. Банк Англии признал процедуру бэйл-ин при национализации ПриватБанка. Что хорошо для украинцев, но плохо для собственников еврооблигаций. Которые, преимущественно, не украинцы.

Что это значит?

Когда национализировали ПриватБанк, то де-факто обнулили все долги по еврооблигациям Привата. Почему? Потому что это на самом деле так принято. Когда государство приходит и спасает банк, национализируя его, то помогает вкладчикам банка. Простым людям. Но считается, что помогать профессиональным инвесторам – моветон. Сами видели, куда влазили, и не на вас принято тратить деньги налогоплательщиков.

Так сделали и при национализации Привата. Собственники еврооблигаций обиделись и пошли в суд. И часть из них, не связанная с экс-собственником банка Игорем Коломойским, даже имела большие шансы что-то получить. А значит украинскому госбанку пришлось бы раскошелиться.

Общая сумма долга по еврооблигациям была больше $500 млн. Сколько там было не-беги, сказать трудно, но даже если бы пришлось платить половину, это впечатляющая сумма. Но Банк Англии, а еврооблигации были выпущены по британскому праву, как тот лесник – пришел и всех разогнал. Казалось бы, причем тут депозиты братьев Суркисов и их старания добраться до денег украинских налогоплательщиков....

Ну и про цирк в Нафтогазе. Смех и грех. Всю неделю украинские власти пытались объяснить необъяснимое, встречаясь с западными дипломатами, а параллельно отменяя стандарты финансовой отчетности для госкомпаний, готовясь вытащить на дороги пару миллиардов долларов из кубышки Нафтогаза.

А потом, когда доложили дипломатам о том, что смогли договорится с независимым набсоветом, пошел самый цинус. Обмен противоречивыми сообщениями с разных сторон, удаленные пресс-релизы и очередной тупик. Ведь вдруг стало понятно, что если вы договорились с набсоветом и оставляете его еще на год, то он сносит Юрия Витренко и объявляет новый конкурс. И плакали тогда денежки на дороги.

Да и Витренко против. А на других условиях набсовет, судя по всему, не остается. Вот такие вот дела. И как выпетлять из этой ситуации, самолично себе устроенной, уже совершенно не ясно.

Но так бывает всегда. Начинаете играть в популизм, готовьтесь к тому, что пропадет бензин. Тут либо одно, либо другое. Либо бы по правилам и со здравым смыслом и тогда даже Банк Англии на вашей стороне. Либо…

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