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Некомпетентность и хаотичное поведение - яркие характеристики действующей власти Украины

Некомпетентность и хаотичное поведение - яркие характеристики действующей власти Украины

преподаватель Киево-Могилянской бизнес-школы
18.09.2020, 14:02

Управляемая система из-за неадекватности управления может катастрофически упроститься. Чернобыль - не техническая, а политическая авария (укр.)

Один з законів кібернетики, який сформулював Вільям Росс Ешбію, говорить про те, що складність системи, яка керує, не може бути нижче складності системи, якою вона керує.

Якщо застосувати цей закон стосовно людей, це означає: люди та їхні організації, які керують складною системою (технічною чи соціальною), не можуть бути простішими, ніж ця система.

Стосовно державного управління, це означає: люди та їхні організації, які керують державою, не можуть бути простішими, ніж ця держава.

Що каже кібернетика про випадок, якщо керуюча система простіше, ніж керована?

Тоді керована система буде розвиватися (міняти стани) випадковим чином.

1. Призначили обласного прокурора – за два дні звільнили.

2. Скасували "пакунок малюка" і швидко внесли законопроєкт про його відновлення.

3. Запровадили довідки про несудимість для кандидатів у місцеві ради підвищили на них ціни і скасували їх.

4. Оголосили про неможливість притягнути до відповідальності хабарника негайно вручили йому підозру.

5. Запровадили карантинні заборони скасували їх, а потім взагалі ввели систему, при якій запровадити їх неможливо.

Можете продовжити список випадків хаотичної поведінки.

Але кібернетика припускає ще одну можливість - керована система внаслідок неадекватності керуючої системи може катастрофічно спроститися.

Чорнобиль це не технічна, а політична аварія.

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