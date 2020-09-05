Нельзя жить, как в Европе, но законы соблюдать, как в России. Пора определиться

Говоря о внешнем управлении, первое, о чем нужно упомянуть, так это о том, что его не существует. По крайней мере, в контексте Украины. К счастью или к сожалению.

Может, и к сожалению, если принимать нарратив внешнего управления от телеканалов Виктора Медведчука, где под «внешним влиянием» понимаются реформы. Потому что тогда у нас было бы хоть какое-то управление и страна делала бы реформы.

А, может, к счастью, если мы говорим о возможном внешнем управлении с Востока. Пример Беларуси и Александра «крепкий орешек» Григорьевича показателен.

Внешнего управления нет. Но есть внешнее влияние. Со всех сторон. Это, как гравитация в физике. Сила притяжения зависит от расстояния до объекта и его массы.

В случае Украины, все именно так. Сила влияния на Украину зависит от массы (силы страны, в основном экономической) и расстояния (в основном география, но сюда входит и ментальная близость, которая во многом тоже связана с расстоянием). Поэтому мы и говорим о влиянии Запада и России.

Запада - в основном в виде США, которое мощно, но далеко. И России, которая в разы слабее, но слишком близка.

Есть еще Евросоюз. К несчастью, он дробен, что плохо, но близко, что хорошо. И теперь у нас всего 30% людей советских, пророссийских. Но они есть и пока Россия останется, они будут.

Есть еще Китай, он на порядок сильнее России, но далеко. Поэтому мало что может в Украине. Даже Мотор Сич никак не купит. А в Африке Китай рулит. Почему? Потому что Африка далеко от всех.

Так что в Украине есть только внешнее влияние. Условного Востока и условного Запада. И Украине надо выбирать, какому влиянию поддаться. Иначе, страну разорвет на части гравитацией.

А дальше уже вопрос выбора - куда мы хотим, в орбиту какого солнца. Мы хотим как Польша, Словакия и Эстония? Или как Киргизстан и Армения. Выбор, ведь, очень прост.

Как мы хотим жить? Как страны в орбите западного влияния или восточного? И тут не может быть ничего посередине. Аля жить, как в Польше, но законы соблюдать, как в Омске. Нет. Или все, или ничего.

Влияние Запада всегда было однозначным. Ребята, мы вас ждем, мы готовы помочь вам измениться, но для этого вы должны себя поменять. Они не хотят видеть у себя в гостинной грязных варваров. А кто то бы захотел? И даже если вы варвар с прекрасным внутренним миром. Поэтому все западное влияние всегда шло по формуле деньги в обмен на реформы.

А Восток другой. Он, как ваш старый друг алкоголик. Хочет, чтобы вы не менялись и вели себя, как прежде. И Москва всегда давала деньги за то, чтобы Украина не менялась. Это из серии «давай ты будешь страшной и толстой, а значит никому не нужной, а значит останешься со мной». И экс-президенту Украины Виктору Януковичу давали кредит ради этого. И Батьку сейчас именно так поглощают.

Вот и выбор. И да, они так могут на нас влиять. И именно это называют угрозой суверенитету. Ну вот кто как понимает суверенитет.

И самое забавное, что представляют себе адепты русского мира, когда говорят о суверенитете.

Например, сейчас российская пропаганда обеспокоена, что международное расследование отравления Алексей Навального угрожает российскому суверенитету. То есть в понимании президента РФ Владимира Путина и Ко суверенитет - это право безнаказанно травить собственных граждан.

А украинские адепты русского мира переживают, что суверенитету страны угрожает создание антикоррупционной инфраструктуры. То есть в их понимании суверенитет - это право безнаказано воровать у собственных граждан. Аля, Суркису нужнее.

И да, конечно же в России тоже воруют. Но там и травят, и воруют. А наши только воруют. Травить тоже может хотели бы, но пока решаются только сжигать машины. Не вырос у них еще настоящий суверенитет. Ну, в конце концов, решалы по МАФам всегда отличаются от КГБшников. Но это, кстати, не значит, что они не хотели бы стать, как КГБшники. Просто пока им надо защитить свое право воровать. А потом может они подумают и о суверенном праве травить.

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