Понимаю, что после озвученного могу получить боевое распоряжение на штурм Авдеевки. Но если молчать, то ничего не изменится, а изменять надо

То, о чем я пишу, не является сенсацией. Кризис в нашей военной системе уже никто не скрывает, потому что он очевиден. Да, мы более или менее держим фронт, но происходит это не благодаря системе, а скорее вопреки, за счет ежедневного героизма людей и количества потерянных жизней. Долго так быть не может. Поэтому – еще одна страница из военной тетради "накипело".

Понимаю, что после озвученного могу получить боевое распоряжение на штурм Авдеевки. Но если молчать, то ничего не изменится, а менять надо. И необходимо, чтобы украинское общество – основной источник силы нашей армии, понимало это.

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Итак. Пришло время (даже перезрело) поблагодарить уважаемых дядек-генералов с большими звездами, которые не руководили реальным боем в современной войне, и попрощаться.

Если войной дронов, а именно так называют эту войну, руководят люди, которые не понимают, что это и как оно работает, то их незнание стоит нам слишком дорого.

Нужно отпустить "советские" кадры и дать лифт молодым офицерам-полковникам, руководившим подразделениями бригады под огнем КАБов, видевшим потери не в цифрах, а по фамилиям и позывным своих воинов. Если мы хотим победы, и чтобы она не была Пирровой, именно таким людям нужно давать дорогу и назначать на ответственные должности.

Следует нивелировать влияние субъективного фактора на кадровые назначения. Не может быть такого, чтобы комбриги, воюющие несколько лет, имеющие свежий опыт успехов и ошибок, из-за штабных "недоразумений" отправлялись служить в никуда, в какие-то непонятные военные структуры, без реальных полномочий.

Эффективная армия, как и любой институт общества, может строиться только на системе стимулов и поощрений. Отсутствие социальных лифтов, система отношений по принципу "я – начальник, ты – дурак", лишают военных главенствующего фактора эффективного взаимодействия – доверия и веры в справедливость.

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Не должно быть так, чтобы военный начинал службу младшим лейтенантом в должности командира роты, годами успешно выполнял боевые задания под Авдеевкой и Бахмутом, но все еще оставался старшим лейтенантом и командиром роты! По логике, он уже должен быть заместителем комбрига или как минимум комбатом.

Застой превращает армию в болото. Без стимулов и поощрений она теряет динамику, кураж. А это важно в войне, не похожей на все остальные, которая меняет правила и требует не просто подчинения, а творчества, постоянного новаторства и рисков.

Далее. Не может быть такого, что тыловики получают награды и звания, а подразделения, уничтожившие много техники, которые в прямом смысле держат фронт, за год не получили ничего, даже грамоты.

Фото политика Червоненко с горой разных орденов, эпатировавшее сеть, – это наглядный пример дискредитации, обесценивания наград и неадекватности системы награждений…

На самом деле люди воюют не за жестянки на груди. Реальные воины их даже стыдятся.

Мы сражаемся за справедливость. Но нельзя воевать за справедливость, когда ты не видишь справедливости в собственной армии и собственной стране. Если боец уничтожает технику или осуществляет эффективную, с точки зрения влияния на боевые действия, интеллектуальную работу да еще и на передовой – он должен быть награжден!

Если же техника врага горит, а этого не замечают, то нужно отправлять на лечение тех штабистов, у которых проблемы со зрением.

Еще одно – обещали финансовое вознаграждение – выполняйте! Прекратите класть асфальт, делать ремонты, финансировать фестивали, строить корты – делайте то, что обещали. Где дополнительные 70 000 гривен пехоте на передовой? Где бонусы за уничтоженную технику?

Ничто не демотивирует больше, чем невыполнение обещанного. Это и о стимулах, и о справедливости, и о доверии.

Далее. Не хочется этого писать, но война для многих чиновников давно превратилась в бизнес. Каждый сидящий на поставках и обеспечении тянет "своего" производителя. Поэтому деньги тратятся, но до фронта часто доходит, мягко говоря, не то, что нужно.

Кому что болит – поэтому я о дронах. Надо разрешить бригадам покупать (или хотя бы заказывать) дроны самостоятельно, исходя из сметы Министерства обороны.

Дрон – не снаряд 155 калибра, нельзя под него формировать общие стандарты. Размер, частоты, камеры, двигатели, батарея, платы-инициации – под каждую цель свои характеристики. Иногда нам дают вилку, когда задача – есть борщ, или заставляют резать мясо ложкой.

Основная проблема нашей армии – в ее совковости. Нехватка людей, дефицит оружия – это уже производные.

Система взаимоотношений, система управления, отношение к людям – именно они определяют эффективность. Само по себе наличие оружия ничего не решает, если у людей нет мотивации и стимулов рисковать жизнью, применяя его.

Говорят: какая нация, такая и армия. Эта война показала, что у нас множество проблем. На сильных не нападают. Да, мы в сложных условиях, но надо измениться. Так вот, на ходу. Если хотим выжить – выбора нет.

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