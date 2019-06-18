Нерешительные партнеры Украины и "неприкосновенное" ГПУ

Не секрет, что Генеральная прокуратура Украины так и не была существенно реформирована после Майдана. Кто несет за это ответственность?



Высокопоставленный дипломат, представляющий одну из страну G7, недавно посетовал при встрече, что значительная доля вины за это должна быть возложена на западных партнеров Украины - за то, что они не оказывали прямую помощь реформированию ГПУ. «Вы не представляете, сколько запросов о содействии реформам мы получали, - сокрушался он. - Но мы так не сделали ничего, потому что такое содействие могло быть расценено как проявление «колониализма». Это печально и грустно, потому что из-за этого и время, и историческая возможность были упущены».



Упомянутое идеологическое возражение выглядит до крайности нелепым. У Запада с Украиной налажено партнерское взаимодействие в военной сфере, финансовой реформе, поддержке перемен в экономике. Так что же мешало установить такое же взаимодействие для реформирования Генеральной прокуратуры?



Украинцы, независимо от положения, хорошо понимают, что без помощи и активного участия западных партнеров Украина вряд ли сможет изменить существующую систему правосудия. За последние пять лет, включая периоды руководства Виктора Шокина и Юрия Луценко, принципиальные изменения в ГПУ так и не произошли. И после созерцания откровенно политически мотивированных действий генерального прокурора, так и не выполненных обещаний преследовать в судебном порядке экономические преступления, неэффективного расследования убийств на Майдане и вопиющего нежелания действовать в течение прошедших пяти лет становится ясно, что Украине необходима помощь извне.



С избранием нового президента и обновлением мандата на преобразование украинского общества для этого открылась еще одна возможность.



Настало время пересмотреть отношение к Генпрокуратуре и значению ее реформирования.



И руководство, и рядовые сотрудники ГПУ должны восприниматься - и на деле стать - агентами перемен в обществе. С этой целью руководство в Генпрокуратуры должно создать культуру перемен и внедрить практику нетерпимости к сохраняющемуся атавистическому коррупционному мышлению, уничтожить устаревший подход к правоохранительной работе, одновременно внедряя западное понимание верховенства права как принципа. Конено, это не будет легкой задачей.



Для того, чтобы Генеральная прокуратура могла измениться, должно быть обеспечено полное разделение между обеспечением верховенства права и политикой. Пока эти связи не разорваны, создать деполитизированную и независимую прокурорскую систему будет невозможно.



У Украины есть все шансы выстроить новые традиции в деле отправления правосудия, однако она до сих пор не смогла показать, что в состоянии сделать это своими силами. Настало время создать новый «орден правосудия» из тех, кто уважает закон, на деле добивается справедливости, кто презирает путь коррупции и кто готов отдать все силы тому, чтобы увидеть, как верховенство закона становится ключевым принципом в жизни новой Украины.



Я разговаривал с двумя прокурорами высокого ранга, которые рассказывали об опустошающем разочаровании от того, что многочисленные разговоры о необходимости реформы ГПУ так и не привели к заметным изменениям на практике. Они больше не верят, что это возможно. Это печальная реальность, и с этим ощущением безнадежности нужно начинать бороться немедленно.



Во-вторых, мои собеседники утверждали, что, даже если бы искренняя приверженность внутренней реформе была реальностью, существует слишком большой разрыв между политически назначенным руководством и прокурорами среднего и нижнего звена.



В-третьих, они выражают сомнение в нравственной безупречности почти всех политически назначенных руководителей Генпрокуратуры. Коррупционные практики спускаются сверху до самых нижних уровней службы, и они считают, что по крайней мере половина работающих прокуроров уже скомпроментирована.



На вопрос, готовы ли они преследовать своих коррумпированных коллег, они ответили, что опасаются за свою жизнь, а на защиту со стороны руководства рассчитывать не могут.



Очевидно, что новый руководитель ГПУ должен будет восстановить утраченное доверие. Он должен будет делом подтвердить, что верховенство права станет его главным руководящим принципом.



Чтобы восстановить институциональный, моральный и профессиональный авторитет, Генпрокуратура должна сначала навести порядок в собственном доме.



Новый генпрокурор должен начать агрессивный процесс «люстрации» рядов прокуроров - сверху донизу. Он должен выявлять, отстранять и преследовать коррупционеров в рядах своей службы.

Он должен разработать и реализовать наступательный план кадрового обновления, который позволил бы заполонить ряды прокуратуры юристами нового поколения.



В конце концов, он обязан показать реальные результаты работы прокуратуры.



Западные партнеры должны понимать, что их словесная критика давно стала неэффективной, и намеки на "уборку в доме" так и останутся пустой риторикой, если Запад не примет на себя части ответственности за обеспечение реформ в Генпрокуратуре.

Такое участие должно включать и существенные финансовые обязательства по реорганизации ГПУ. Оно должно включать также группу из примерно дюжины опытных прокуроров, которые будут встроены в аппарат управления прокуратурой с полномочиями, достаточными для участия в принятии ключевых решений.



Именно этим прокурорам, предпочтительно из Канады, Великобритании и США, необходимо поручить методическую разработку, имплементацию перехода и контроль за внедрением западных правовых стандартов, методов управления и западной практики в повседневную деятельность ГПУ.

Такое усилие, безусловно, было бы не "формой колониализма", а проявлением настоящего партнерства.

Колонка опубликована на сайте Atlantic Council

в рамках проекта UkraineAlert

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