Netflix & Vote. Почему украинская молодежь - вне политики?

Украинская молодежь традиционно относится к выборам с апатией. Они знают, почему проиграл и пал дом Баратеонов, но не знают, что без помощи "ахметовских" Ляшко и Вилкула дом Порошенко мог бы проиграть еще в первом туре. Они поименно знают всех главных героев сериала "Друзья", но вряд ли так же уверенно назовут первую шестерку партии, за которую уже голосовали или будут голосовать на выборах.

Согласно исследованию "Молодежь Украины 2017", 62% молодых людей совсем не интересуются политикой или делают это очень редко.

В чем же дело?

Им неинтересно. Углубление индивидуализма стало одним из основных трендов нашего века, который успешно подхватила молодежь по всему миру. Доминирует простое правило: интересно то, что касается лично меня. Поэтому молодежь так активно отреагировала на изменение системы стипендий в конце 2016 года. Но так же активно абстрагировалась от политики, когда вопрос был окончательно решен.

При этом сами политики не пытаются сделать политику интересной для молодых людей. В своих речах, программах и агитках они обычно соревнуются за голоса старшего поколения - от 30 лет. Даже беглое знакомство с программами партий, заявляющими об ориентации на молодую аудиторию, показывает отсутствие у них стратегии взаимодействия с избирателями, которые будут впервые или во второй раз в жизни участвовать в выборах. Что обещают молодежи как отдельной социальной группе программы Слуги народа или Голоса? Аж ничего.

Все лгут. Когда речь заходит о политике, украинская молодежь превращается в коллективного Доктора Хауса. В уже упомянутом исследовании 48% респондентов указали, что причиной их апатии к политике является недоверие к власти. Интересно, что обычно этот вывод они делают не из собственного опыта (которого еще просто нет), а подхватывают от представителей старшего поколения - от родителей.

Это не в приоритете. О чем думает молодежь? Возьмем возраст в пределах двух избирательных циклов - от 18 до 28 лет. Обычно это возраст выбора учебного заведения, первых серьезных отношений, поиска первой работы, первого опыта самостоятельной жизни, рождения первого ребенка - список можно продолжать долго. И в нем вряд ли будет что-то вроде "знакомство с первой десяткой -надцати политических партий", "изучение биографий -надцати кандидатов в президенты" или нечто подобное.

В индивидуализированном обществе личные планы обычно ставятся выше общественных. Глобальные потрясения и революции оставляем за скобками. К тому же, сами чиновники не пожелали заинтересовать молодежь. И это привело к следующему пункту в этом списке.

Я ничего не понимаю. Кроме всех своих других недостатков, забюрократизированная политическая система выполняет еще одну важную цель - отпугивает молодежь. Зачем? Во-первых, это "плохой" электорат, который имеет специфические запросы и не так живо реагирует на традиционные темы предвыборной агитации: социальные выплаты и тарифы. Во-вторых, это оставляет систему рекрутинга новых кадров закрытой. Молодые люди не интересны как партнеры для старых политиков, ведь у них нет достаточных финансовых или информационных ресурсов, социальных контактов, которые можно было бы обменять на доступ в партийные списки, поддержку на выборах и тому подобное.

Список причин можно продолжать и дальше. Например, в Украине фактически парализована система вовлечения молодежи в политические процессы. Школьное самоуправление в школах - фикция, институт скаутства в некоторой степени распространен только на Западной Украине, а молодежные общественные организации часто сфокусированы на работе с проблемными подростками.

Изменится что-то в ближайшее время? Вопрос риторический. А значит, пока мы и дальше будем жить в стране, где о последних политических решениях королевы Серсеи молодежь знает больше, чем о шагах собственного президента.

Кстати, что там нового на Netflix?

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Андрей Бондаренко - один из пяти победителей конкурса LIGA.net среди студентов украинских вузов на тему "Выборы и молодежь"

#ВластьЭтоМы - это серия материалов, рассказывающая о том, как молодежь меняет облик Украины, почему важно брать страну в собственные руки и почему не стоит бояться сделать ошибку. Проект реализуется при поддержке USAID - Internews