NewsOne и правовое государство. О чём забыли украинские политики

Последние дни дали множество поводов порассуждать о ситуации с телеканалом NewsOne. Это и заявления Луценко, это допросы работников, это рефлексия политических игроков и, наконец, это заявление Национального Совета по воросам телерадиовещания о начале процедуры отзыва лицензии.

В последнем случае говорят о множестве проверок, результатах и возможном отзыве лицензии за высказывания, редацкионную политику и так далее. Сразу могу сказать, что подобная мотивационная часть (в случае принятия решения) будет внимательно изучаться юристами, будут судебные разбирательства. Одним словом, цирк будет долгим.

На этом фоне я уже вторые сутки удивляюсь тому, что один факт, лежащий на поверхности, остался без внимания политических элит, независимо от того, кто они сегодня - вроде как власть или воде как оппозиция. О чём я?

Давайте по порядку, в формате диалога.

Вопрос 1: Украина - правовое государство? Ответов может быть несколько, но, думаю, все согласятся с тем, что наши политики как минимум декларируют стремление превратить Украину в правовое государство. И это прекрасно! Получаем тезис: правовое государство есть выполнение законов и правомерных решений государственных органов (если нет - решения обжалуются в суде).

Вопрос 2: Совет Национальной Безопасности и Обороны - государственный орган? Ответ – да!

Вопрос 3: решения СНБО, если они не обжалованы в суде, должны выполняться? Ответ - несомненно, если мы строим правовое государство.

А теперь вспоминаем решение о запрете трансляции российских каналов в Украине - оно касается трансляции любой программы "от начала до конца", исключения допускаются лишь для отрывков, используемых в новостных блоках. В связи с этим...

Вопрос 4: Телеканал "Россия 24" попадает под санкции? Ответ – да!

Телемост предусматривает трансляцию "картинки" из двух студий. То есть в эфире телеканала NewsOne была бы картинка из студии "России 24", которая бы подавалась редакцией российского канала, без возможности влиять из Киева. Более того, это совместная передача двух каналов. Она бы транслировалась "от начала до конца".

В связи с этим вопрос 5: есть ли исключения в решении СНБО об ограничении вещания российских каналов для "совместных передач"? Ответ – нет.

Таким образом, телеканал NewsOne в случае проведения телемоста транслировал бы по своим каналам передачу канала "Россия 24", картинку из студии канала "Россия 24" в формате "от начала до конца".

И если это не прямое нарушение решения СНБО, то я, возможно, чего-то не понимаю в этой жизни.

А теперь возвращаемся к вопросам 1 и 2 - о правовом государстве и природе СНБО. В правовом государстве за нарушение прямого запрета государственного органа любым физическим или юридическим лицом полагается наказание. Государство использует свой законный репрессивный механизм.

За нарушение прямого запрета государственного органа, отвечающего за национальную безопасность в правовом государстве санкции и методы принуждения применяются быстро, жёстко и в большом объёме.

Исходя из этого, поскольку мы правовое государство - какое решение может быть в отношении телеканала NewsOne?

И, кстати, использование кейса с санкциями СНБО даёт нам прекрасные аргументы в вопросах реакции на "обвинения в нарушении права на свободу слова". Есть законное решение СНБО. Которое, по состоянию на сегодня, не обжаловано и не отменено, и которое действует уже несколько лет.

Телеканал NewsOne как компания, работающая в Украине, обязан неукоснительно выполнять решение СНБО. Вместо этого канал публично заявляет о намерении нарушить прямой запрет.

Поэтому в ответ на претензии "защитников свободы слова" ответ может быть только один: "господа, мы бы и рады были спустить это на тормозах - предыдущие годы работы канала тому свидетельство. Но таким грубым нарушением они, увы, вынуждают нас к реакции. Украина ведь, как никак, строит правовое государство".

(Источник - блог автора)