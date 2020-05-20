Незаданные вопросы, или На что сегодня не ответил Владимир Зеленский

Пресс-конференция длилась более трех часов, вопросы успели задать полтора десятков журналистов из очень разных медиа от BBC до телеканала НАШ. Далеко не все важные вопросы были заданы, а на большинство озвученных я не услышал внятного ответа: Зеленский умеет хоронить смысл в облаке эмоциональных слов.

Все успехи и провалы президента Владимира Зеленского в спецпроекте LIGA.net Слуга народа. Сезон первый

Какие вопросы с моей точки зрения стоило бы задать или додавить (на журналистском сленге - получить более внятный ответ с помощью уточняющих вопросов)?



Ротация кадров

- За что уволили старый Кабмин и как набрали новый: кто проводил собеседование. Какие критерии предъявлялись к кандидатам, раз среди потенциальных претендентов были Сергей Тигипко и Валерий Хорошковский.

- Как так вышло, что из команды систематично выпадают люди, настроенные менять правила игры: Данилюк, Рябошапка, Гончарук.

Подписывайтесь на рассылки Liga.net - только главное в вашей почте

- Круг доверенных лиц сужается. Ключевые решения принимаются очень узким кругом - Вами, Ермаком и Шефиром. Трех голов достаточно для принятия компетентных решений.

Зеленский и олигархи

- Год назад мало кто поставил деньги против того, что больше всех выиграет от вашего президентства Игорь Коломойский. Но нет! Спустя год основной выгодополучатель - Ахметов. Только один пример: доля государственной атомной энергетики сокращается, но растет доля - тепловой-угольной. Как так получается, что и при вас у Ахметова все немного лучше, чем у других игроков?

- Полгода назад вы постили фото с совещания по энергетике с Коломойским. Сейчас вы обещаете приватизацию Центрэнерго, а это вотчина олигарха. Это война? Какие у вас сейчас отношения с Коломойским, когда и о чем вы последний раз с ним говорили?

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

- В начале коронакризиса вы собрали крупный бизнес и попросили их о помощи. Бизнесмены и олигархи скинулись, на эти деньги закупали медоборудование, лекарства и средства защиті. Как будете рассчитываться с ними?

- Что это был за неумелый пиар на фоне "Мрии", которую зафрахтовал Эпицентр? Гереги (собственники группы компаний Эпицентр К. - Ред.) таким образом рассчитались за привилегированное положение их гипермаркетов во время карантина?

Свертывание медреформы

- Вы хотите свернуть медреформу, так как "она не для кого". Кто, кроме Facebook, выдающихся врачей и министра здравоохранения Максима Степанова, доносит информацию о медреформе.

Брат Ермака

- Он торговал должностями и то, что у него не получилось продать их (никто не был назначен), - плохая причина спускать все на тормозах. Это толерантность коррупции.

Госинституты и рейтинги

- За год президентства Владимир Зеленский понял, что государственные институты важны. Точнее, что институты и есть государство.

Подписывайтесь на рассылки Liga.net - только главное в вашей почте

- Господин президент, вы постоянно говорите про важность вашего рейтинга. А как вы собираетесь проводить непопулярные реформы и сохранять высокий уровень поддержки? Может быть, стоит ускориться, сделать непопулярные вещи и дождаться положительного эффекта, как раз под выборы?

И это только околоэкономические вопросы, а есть еще много важных направлений, в которых я не очень разбираюсь, чтобы предметно говорить с президентом.

А так, конечно, еще есть ряд важных тем:

- невнятная и переменчивая позиция по Донбассу и консультационному совету;

- проваленная реформа полиции и эффективный Аваков;

- забуксовавшая судебная реформа и другое.

Но картинка была отличная.

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.