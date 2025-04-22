С переговорами Вашингтон оказался в ловушке, в которую попал исключительно по своей вине

Уверен, что Кремль донес до новой администрации США все свои "хотелки" еще 18 февраля 2025 года, когда в Эр-Рияде при посредничестве министра иностранных дел Саудовской Аравии принца Фейсала бин Фархана аль-Сауда и советника по национальной безопасности Мосаада бин Мухаммеда аль-Айбана впервые встретились специальный посланник президента США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф, госсекретарь Марко Рубио, советник по нацбезопасности Майкл Уолтц с помощником президента России Юрием Ушаковым и главой МИД России Сергеем Лавровым.

Сказать, что американская сторона была ошеломлена "хотелками" Кремля, это ничего не сказать.

Здесь были все требования, которые раньше озвучивались Путиным: и "денацификация", и "демилитаризация", и не вступление Украины в НАТО, и, разумеется, международное признание российскими всех оккупированных украинских земель, включая Крым.

Читайте также Bloomberg: США могут признать Крым российским в рамках мирных переговоров с Украиной

Собственно, Дональд Трамп и его окружение оказались в ловушке, в которую попали исключительно по своей вине. Достаточно вспомнить поток доброжелательных месседжей в сторону Путина и России, озвучиваемых ими еще задолго до начала переговоров. Москва все поняла и отреагировала: вылезла наружу вся российская имперская сущность.



Теперь, как мне кажется (здесь я перехожу уже к предположениям), администрация Трампа тестирует руководство и политикум Украины, организуя различные вбросы на тему территориальных уступок со стороны Украины, без которых, мол, невозможно будет завершить российско-украинскую войну и достичь устойчивого мира.

Поэтому со стороны Украины должно сохраняться категорическое неприятие любых, даже гипотетических, предложений о территориальных уступках Украины в обмен на мир. Понятно, что в таком случае не будет ни мира, ни будущего у Украинского государства.

В то же время, поскольку такие провокации будут продолжаться, украинским властям и политикам следует давать жесткий отпор в каждом случае, когда за ними будут стоять реальные политики.

Здесь целесообразно сказать, что Меджлис крымскотатарского народа исходит из неприемлемости как варианта признания де-факто контроля России над Крымом, так и, тем более, варианта международного признания российского статуса Крыма.

Наша позиция, полностью опирающаяся на международное право и абсолютно отвечающая национальному законодательству Украины, заключается в следующем: Крым является родиной коренного крымскотатарского народа и неотъемлемой частью Украины.

Соответственно, никто и ни при каких обстоятельствах не может решать судьбу Крыма, кроме Украинского государства и крымскотатарского народа.

Оригинал

Хотите стать колумнистом LIGA.net - пишите нам на почту. Но сначала, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими требованиями к колонкам.

Статьи, публикуемые в разделе "Мнения", отражают точку зрения автора и могут не совпадать с позицией редакции LIGA.net