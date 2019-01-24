Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Fintech
Оцифруй Бизнес
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
Боты:
24.01.2019, 10:11

Ничтожность России и величие Китая как черты новой эпохи

Ничтожность России и величие Китая как черты новой эпохи
Российский политолог и публицист

Российские претензии на "державное величие" исчерпаны, мир больше не хочет делать вид, что воспринимает это "величие" всерьез

Реклама
Реклама

России стоит приготовиться к новой неприятности. Впрочем, давно было нужно готовиться. Это будет не покусывание санкциями, которые можно обойти и даже снять при помощи западных лоббистов. Как это пытается сделать Олег Дерипаска. России придется готовиться к реальной пощечине. Более того, к угрозе получить сломанный позвоночник.

Когда рассыпаются внутренние "скрепы" и национальной гордостью провозглашаются Керченский мост и футбольный чемпионат, державность, то есть демонстрация мощи и претензии на величие, оказывается последним ресурсом самодержавия. Но что делать, если и этот ресурс исчерпан и если мир не хочет делать вид, что он существует? Даже вроде бы союзники не хотят помогать нам поддерживать величие России.

Реклама

Три десятилетия после падения СССР Россия сумела продлевать инерцию прошлого, сохраняя державность за счет ее признания мировым сообществом. Хотя кроме истории, географии и ядерной кнопки у нас не осталось для нее оправданий. Запад, не зная, как себя вести с Россией и опасаясь ее обидчивости, согласился играть с ней в поддавки. Молчаливое, пусть и условное, признание права России на "сферы влияния" в постсоветском пространстве (которое не сумело спрятаться в НАТО) и особые отношения с Америкой были подтверждением российских претензий на величие. Но сегодня державный хребет надломился.

Бегство Украины в Европу стало ударом по мечте о Евразии под началом России. Еще одну оплеуху Москве отвесил Лукашенко, отказываясь платить белорусским суверенитетом за паразитирование на российском бюджете.

Но важнее другое - нежелание США сохранять "биполярность" с Россией в качестве основы мировой безопасности. Америка перестала делать вид, что Россия остается мировой державой, на которую нужно тратить время. Вот ведь что обидно! Нашу державность хоронит самый про-кремлевский президент США.

Наш экспертный мейнстрим советует России занять позу "отстраненности" по отношению к Западу и, конечно, прежде всего к Америке. Ну, и как это мы сделаем, если Америка сама начала нас игнорировать?! Впрочем, а может ли вообще государство, претендующее на державность, принять позу "отстраненности"?

Читайте также
Глава разведки США обвинил РФ во влиянии на выборы в Конгресс 22.12.2018В США выделят средства на "защиту независимости" Африки 13.12.2018Россия отправила в Венесуэлу бомбардировщики, США - отреагировали 11.12.2018

Однако и эту неприятность можно было бы пережить, имитируя мощь в Сирии и Венесуэле. Если бы не возвышение Китая, который не только заполняет сферу влияния России в Средней Азии, но и начинает теснить Америку. Вот откуда Москве придется ждать реального унижения и учиться мазохизму, изображая теплые чувства к новому гегемону.

Кремлевские пропагандисты еще бормочут о будущем альянсе России с Китаем. А китайцы, не обращая внимание на их нытье, строят свою сверхдержаву.

Сейчас Вашингтон и Пекин бодаются друг с другом. Но речь идет о притирке двух гигантов, которые будут формировать новую архитектуру мира. В танго, которое они будут танцевать, нет места для третьего - для России. Наши кремлевские пропагандисты еще бормочут о будущем альянсе России с Китаем. Китайцы, не обращая внимание на наше нытье, строят свою сверхдержаву.

Один из китайских глобалистских проектов называется безобидно – "Один пояс - один путь". На деле речь идет о стремлении Пекина создать транспортную и экономическую инфраструктуру, которая бы соединила Азию, Европу и Африку в целях продвижения интересов Китая.

Китай не имеет конкурентов, если говорить о торговле и инвестициях в Азии и Африке. Китай пришел в Европу, заливая ее деньгами. Уже сейчас 70 стран заключили соглашения об участии в китайском глобальном проекте. Китайцы прибирают к рукам наших союзников (например, Сербию). Европа спорит о том, будет ли российский газовый поток инструментом влияния Москвы, не заметив, что европейские объекты оказываются в руках китайцев.

Реклама

Еще важнее то, что Китай соблазняет мир иной моделью лидерства, чем та, которую десятилетия предлагал СССР, а потом и Россия. Москва всегда пыталась влиять силой. Именно эту традицию продолжает Кремль, пугая мир ракетными погремушками. Китайцы продвигают свою версию глобализации и открытых для товаров и услуг границ. Они формируют лидерство, основанное на экономическом и технологическом прорыве, который должен заставить мир добровольно принять китайские правила игры.

В то время, когда мы шантажируем окружающих ракетами и "зелеными человечками", Китай сформировал "спецназ" технологического завоевания мира: Baidu, Tencent, Alibaba и iFLYTEK. Эти кампании должны стать "чемпионами" в производстве искусственного интеллекта, в "умном" управлении городами и дать импульс экономическому рывку. Как сказал Эрик Шмидт, недавний шеф Google, "к 2020 году китайцы догонят Запад; к 2025 они будут лучше, чем мы; к 2030 они будут доминировать в мире".

К 2025 г Китай должен производить 70% всех микрочипов в мире. Китайцы вкладывают в развитие науки и технологий 223 млрд долл, что составляет 20% мировых расходов на науку и исследования. Для сравнения: по наличию новейших технологий РФ занимает в мире 124-ю позицию, по показателю освоения технологий предприятиями – 126-ю. Россия тратит 1,14% бюджета на инновационные разработки.

Впрочем, Китай не отказывается и от военной мощи. Китайцы усиленно вооружаются. К 2023 г военный бюджет Китая должен превысить 300 млрд долларов (сегодня военный бюджет КНР 152 млрд долл, а военный бюджет РФ - 46 млрд долл). Недавно Китай испытал мощнейшую неядерную бомбу, что выглядит как ясное предупреждение об амбициях.

Мы входим в новый мир. В том мире, который мы покидаем, жалуясь на неравноправие и унижение, верховодила Америка. Мы еще вспомним с ностальгией о временах ее гегемонизма в белых перчатках. В новом мире англосаксонской вежливости и податливости не будет. Будет жесткость, какой мы еще не испытывали. Будет пренебрежение и удары по российской гордыне и спеси. Нам еще предстоит увидеть, как Китай будет нам навязывать свое лидерство.

Читайте также

Другие материалы Лилии Шевцовой:

Россия растворилась в Путине

Осторожно, Россия закрывается

Блеф как последнее прибежище: Россия пугает мир безумием

Можно, конечно, шантажировать мир угрозой сыграть в "русскую рулетку". Но что это изменит, если для нас уже нет места в поезде мирового прогресса. Остается гадать: как Россия будет жить со сломанным позвоночником державности и когда мы найдем новую опору государственности.

Кстати, Всемирный экономический форум в Давосе - хороший барометр политических тенденций. Давосу давно уже плевать на российских олигархов. Давосу уже безразличны западные лидеры. Давос всегда ждет, что скажут китайцы.

(Источник - блог автора)

Все материалы автора
Если вы не согласны с опубликованной выше авторской колонкой, напишите свою и пришлите ее на адрес opinions@liga.net.
Отправить:
Распечатать:
Теги: всемирный экономический форум в Давосе, Россия, Китай, агрессия россии против украины, российский империализм, внешнеполитическая стратегия
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
CПЕЦПРОЕКТЫ
Хозяин неба - партнер Коломойского. Интервью с Ароном Майбергом
Транспорт Хозяин неба - партнер Коломойского. Интервью с Ароном Майбергом
Транспорт
Реклама
Последние новости
Все новости
Инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
 