Значительная часть общества переключилась в предвыборный режим. Это уже сильно разрушает общественную сплоченность, а также управляемость системы, которая и так достаточно слаба. Если будем так продолжать, то потеряем страну.

Многие считают, что выборы состоятся уже весной. Наверное, потому что Трамп закончит войну за 48 часов.

Но чтобы закончить войну, нужно сначала получить согласие России на переговоры. По моим оценкам, это произойдет осенью 2025 года, когда ключевые российские ресурсы начнут заканчиваться.

До этого времени россияне будут пытаться нас дожать, а вдруг удастся (и удастся, если мы досрочно перейдем из режима войны в режим выборов). Далее полгода будут продолжаться сложные переговоры. После этого мирное соглашение. Далее полгода до выборов. То есть где-то середина 2026 года. Итак, говорить о выборах сейчас очень рано.

Это, по моему мнению, наиболее вероятный сценарий. Могут быть и другие, но пока не вижу причин. Конечно, российский режим может посыпаться и раньше за две недели, как режим Асада, и это может начаться в любой момент, например, завтра утром; но каждого черного лебедя кто-то предусмотрительно лелеет, а я таких признаков пока не вижу.

Между тем наше информационное пространство наполнено вредными мифами, и миф о скорых выборах – лишь один из них.

Другой – это миф о том, что выборов в Украине требуют западные союзники. Это не так. Подобные заявления делали только фрики, никем не уполномоченные, или кандидаты на какие-то должности в новой администрации, чтобы выделиться.

Еще один миф: нам нужно скопировать чей-то опыт, чтобы провести выборы. Но на самом деле нет ни одного государства с такими вызовами, как у нас сейчас. Изучение опытов других стран с аналогичными, на первый взгляд, ситуациями доказывает, что они не аналогичны, и этот опыт не релевантен.

Один из самых вредных мифов – о возможности онлайн-голосования. Любую электронную коммуникацию по определению нельзя анонимизировать. Выборы, на которых личный выбор каждого и каждой известен всей стране (что вытекло один раз, становится публичным достоянием), – это не выборы вообще.

Выборы должны быть тайными, это базовое требование. Я уже не говорю об угрозе иностранного вмешательства, "транзитном сервере" (кто помнит Оранжевую революцию) и доверие к результату.

Еще одна важная вещь: у нас нет законодательства для проведения послевоенных выборов. Ситуация просто не описана в нормативно-правовых актах, а имеющиеся описания под нее не подходят. Законодательство нужно тщательно и заранее разрабатывать, желательно без спешки.

Наконец, без обновления реестра избирателей никакие выборы провести невозможно. А это довольно трудная, долгая и медленная работа. Трудно сказать, сколько времени нужно. Лучше начинать пораньше.

Кто толкает общество думать о выборах, когда страна истекает кровью в борьбе за выживание с шансами не 100%? Отдельные политики, давно вышедшие из моды и мечтающие вернуться, а время неумолимо, надо спешить.

Безработные политтехнологи, которые без работы обеднели и потратили накопления. Приспособленцы, которые боятся вылететь из обоймы. Бандиты, которым нужно легализоваться. Специалисты по разведению лохов, для которых выборы являются охотничьим сезоном.

Итак, дамы и господа, выключаем режим выборов, если кто-то включил. И вспоминаем, что сначала война, победа, приемлемые условия мира. И только потом выборы.

Иначе может случиться, что выборов уже больше не будет никогда.

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