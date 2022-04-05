"Никто из виновных не скроется". Выступление Зеленского на заседании Совбеза ООН

Уважаемая госпожа Глава!

Уважаемый господин Генеральный секретарь!

Уважаемые члены Совбеза и другие участники заседания!

Спасибо за возможность.

Уверен, что меня сегодня услышат и все представители государств-членов ООН.

Вчера я вернулся из нашего города Буча, на днях освобожденного от войск Российской Федерации.

Сложно найти такое военное преступление, которое бы оккупанты не совершили там.

Российские военные разыскивали и целенаправленно убивали каждого, кто служил нашему государству.

Они расстреливали женщин за дверью домов, когда подходили и просто звали того, кто жив.

Они убивали целые семьи, взрослых убивали и детей. И пытались сжечь их тела.

Я обращаюсь к вам от имени народа, который ежедневно чтит память погибших. Каждый день, каждое утро.

Память погибших мирных людей.

Которых убивали выстрелом в затылок или в глаз после пыток. Которых расстреливали прямо на улицах.

Которых бросали в колодцы, чтобы они погибли в страданиях.

Которых убивали в квартирах, в домах, подрывая гранатами.

Давили танками прямо в гражданских машинах посреди дороги. Ради удовольствия.

Которым отрубили конечности, перерезали горло. Которых насиловали и убивали на глазах у своих же детей.

Им вырывали язык только потому, что не слышали от них того, что хотели услышать.

Чем это отличается от того, что делали террористы ДАИШ на захваченной ими территории?

Разве что тем, что это делает постоянный член Совбеза Организации объединенных наций.

Разрушает внутреннее единство государств.

Разрушает государственные границы.

Отрицает право более десятка народов на двух континентах на самоопределение и самостоятельную государственную жизнь. Проводит последовательную политику уничтожения этнического и религиозного разнообразия.

Разжигает войны и сознательно ведет их так, чтобы убить как можно больше обычных мирных людей. Чтобы разрушить как можно больше обычных мирных городов. Чтобы оставить в стране, куда вводит свои войска, только развалины и массовые захоронения.

Все это вы видели.

Поддерживает ненависть на государственном уровне и пытается экспортировать ее в другие государства посредством своей системы пропаганды и политической коррупции.

Провоцирует глобальный продовольственный кризис, который может привести к голоду в государствах Африки, в государствах Азии и точно закончится масштабным политическим хаосом в странах, где стабильность продовольственных цен является базовым фактором внутренней безопасности.

Где эта безопасность, которую должен гарантировать Совет безопасности? Ее нет. Хотя и есть Совбез, как ни в чем не бывало.

Где мир, ради гарантирования которого создавалась Организация объединенных наций?

Это очевидно, что ключевой институт мира, который должен обеспечивать принуждение любых агрессоров к миру, просто не может эффективно работать.

Сейчас мир увидел, что российские военные совершили в Буче, пока удерживали наш город в оккупации. Но миру еще только предстоит увидеть, что они сделали в других оккупированных городах, в других оккупированных районах нашей страны.

География может быть разной, но жестокость – одинаковая. Преступления – одинаковые.

И ответственность должна быть неизбежной.

Дамы и господа!

Хочу напомнить вам статью первую главы первой Устава ООН. В чем цель нашей организации? В том, чтобы поддерживать мир. И принуждать к миру.

Сейчас Устав ООН нарушается буквально из первой же статьи.

А если да, какой смысл во всех остальных статьях?

Сегодня именно в результате действий России на территории моего государства, на территории Украины, совершаются самые страшные военные преступления за все время после завершения Второй мировой войны.

Российские войска сознательно уничтожают дотла украинские города артиллерийскими, авиационными ударами.

Сознательно блокируют города, создавая в них массовый голод. Сознательно расстреливают колонны гражданских на дорогах, пытающихся просто спастись с территории военных действий.

Сознательно подрывают даже укрытия, в которых прячутся мирные люди от авиационных ударов. Сознательно создают на временно оккупированных территориях такие условия, чтобы там было убито как можно больше гражданских людей.

Массовые убийства в нашем городе Буча – это лишь один, к сожалению, из многих пример того, что осуществляется оккупантами на нашей земле в течение уже 41-го дня.

А есть еще много других таких мест, о которых еще придется узнать полную правду: Мариуполь, Харьков, Чернигов, Ахтырка, Бородянка и еще десятки-десятки украинских общин, каждая из которых – как Буча.

Я знаю, и вы прекрасно знаете, что будут говорить представители России в ответ на обвинения в этих преступлениях. Они это уже не раз говорили. Самое показательное – после сбития российскими силами из российского оружия малайзийского Боинга над Донбассом. Или во время войны в Сирии.

Они будут винить всех, лишь бы оправдать себя. Они будут говорить, что якобы есть разные версии, а какая из них правдива – якобы невозможно пока установить. Они будут говорить даже о том, что тела убитых якобы подбросили, а все видео – постановочные.

Но. Сейчас 2022 год. Есть бесспорные доказательства. Есть спутниковые снимки. Есть возможность провести полное, прозрачное расследование.

Именно в этом мы заинтересованы.

Максимальный доступ журналистов. Максимальное сотрудничество с международными институтами. Привлечение Международного уголовного суда. Полная правда, полная ответственность.

Уверен, что в этом должно быть заинтересовано и каждое государство в системе ООН. Зачем? Для того чтобы раз и навсегда наказать того, кто считает себя привилегированным, считает себя безнаказанным. Следовательно, показать всем другим потенциальным военным преступникам мира, что они тоже будут неотвратимо наказаны. Если наказывают того, кто самый большой, то будет наказан каждый.

Почему Россия пришла в Украину, скажите мне?

Я отвечу. Руководство России чувствует себя колонизаторами – как в древние времена. Им нужно наше богатство и наши люди. Россия уже депортировала на свою территорию десятки тысяч наших граждан. Дальше – сотни. Похитила более 2000 детей. Просто похитила тысячи детей. И продолжает это делать. Россия хочет превратить украинцев в молчаливых рабов.

Российские военные откровенно, открыто грабят города, села, которые они захватили. Это мародерство самого высокого масштаба. Они воруют все – от продовольствия до золотых серьг, которые просто вырывают с кровью.

Мы имеем дело с государством, которое превращает право вето в Совбезе ООН в право смерти.

Которое подрывает всю архитектуру глобальной безопасности.

Которое позволяет злу быть безнаказанным и распространяться по миру. Уничтожая все, что может работать на мир и безопасность.

Если это продолжится, то финалом будет то, что каждое из государств сможет рассчитывать только на силу оружия, чтобы обеспечить себе безопасность, а не на международное право, не на международные институции.

ООН можно будет просто закрыть.

Дамы и господа!

Готовы ли вы к закрытию ООН? Считаете ли вы, что время международного права истекло?

Если ваш ответ – нет, то действовать нужно сейчас, действовать немедленно.

Следует немедленно возвращать силу Устава ООН.

Следует немедленно реформировать систему ООН таким образом, чтобы право вето не было правом смерти. Чтобы была справедливая представленность в Совбезе всех регионов мира.

Нужно немедленно принуждать агрессора к миру. Нужна решительность. Цепочка массовых убийств от Сирии до Сомали, от Афганистана до Йемена и Ливии должна быть остановлена, и уже давно, если честно.

Если бы хоть раз тирания получила такой ответ на развязанную ею войну, что перестала бы существовать, а после нее был бы гарантирован честный мир, мир точно изменился бы.

И тогда, может быть, не было бы войны у нас, войны в моей стране. Против нашего народа, Украинского народа. Против людей.

Но мир смотрел и не хотел видеть ни оккупации Крыма, ни раньше войны против Грузии, ни раньше – с отчуждением от Молдовы целого Приднестровского региона. И на то, как Россия готовила почву для других конфликтов и войн вблизи своих границ.

Как это остановить?

Немедленно привлекать российских военных и отдавших им приказы к ответственности за военные преступления на территории Украины.

Каждый, кто отдавал преступные приказы и кто их исполнял, убивая людей, окажутся под трибуналом, который должен быть аналогичным Нюрнбергскому процессу.

Я хочу напомнить дипломатам России, что после Второй мировой войны наказание не обошло такого человека, как фон Риббентроп.

И хочу напомнить также и архитекторам преступной политики России, что наказание догнало и Адольфа Эйхмана.

Никто из виновных не скроется. Никто.

Но главное, что сегодня самое время трансформировать систему, стержнем которой является Организация объединенных наций.

Чтобы сделать это, предлагаем созвать глобальную конференцию. И мы просим сделать это уже в мирном Киеве – для того чтобы определиться.

Как будем реформировать мировую систему безопасности.

Как реально гарантировать незыблемость общепризнанных границ и целостность стран.

Как будем утверждать верховенство интернационального права.

Сейчас совершенно очевидно, что цели, которые закладывались в Сан-Франциско в 1945 году при создании глобальной международной организации безопасности, – не достигнуты. И достичь их без реформ невозможно.

Следовательно, мы должны сделать все, что от нас с вами зависит, чтобы передать следующим поколениям действенную ООН с возможностью превентивно реагировать на вызовы безопасности, а значит и гарантировать мир.

Предотвращать агрессию и принуждать агрессоров к миру. Иметь решительность и возможность наказывать, если принципы мира нарушаются.

Исключений, привилегий быть больше не может. Все должны быть равны. Все участники интернациональных отношений. Независимо от экономической силы, географической площади и индивидуальных амбиций.

Доминирующей должна стать сила мира. Сила справедливости и сила безопасности. Как об этом человечество всегда и мечтало.

Украина готова предоставить площадку для одного из главных офисов обновленной системы безопасности.

Как офис в Женеве специализируется на правах человека, как офис в Найроби – на защите окружающей среды, так и офис в Киеве – Офис U-24 – может специализироваться на превентивных мероприятиях для поддержания мира.

Я хочу напомнить о нашей мирной миссии в Афганистане. Когда только за счет своих сил мы, украинцы, эвакуировали из этой страны более тысячи человек. И была самая горячая фаза. Но люди нуждались в помощи – и Украина пришла. Как и другие государства.

Мы забрали оттуда людей разных национальностей, разной веры. Афганцев, граждан европейских стран, США, Канады. Мы не смотрели – кто нуждается в помощи. Это наш человек или не наш человек. Мы спасали всех.

Если бы каждый раз, когда возникает такая потребность, каждый в мире имел уверенность, что помощь придет, мир был бы однозначно безопаснее.

Поэтому у Украина имеет необходимое моральное право, чтобы предлагать реформу мировой системы безопасности.

Мы доказали, что помогаем другим не только в счастье, но и в темные времена.

И сейчас мы нуждаемся в решениях от Совета безопасности. Для мира в Украине. Если вы не знаете, как принять это решение, вы можете сделать две вещи.

Либо отстранить Россию как агрессора и источник войны от блокирования решений по поводу ее же агрессии, ее же войны. И тогда сделать все, что может установить мир.

Либо покажите, как можно переформатироваться. И работать реально ради мира.

Или если ваш действующий формат безальтернативный, и выхода просто нет, то дальше – только самороспуск.

Я убежден, что вы можете обойтись без третьего варианта.

Мир нужен Украине. Мир нужен нам. Мир нужен Европе. Мир нужен миру.

Спасибо.

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