"Новичок" – это Путин

Я действительно очень хочу от международного сообщества, чтобы больше никто, никогда, ни при каких обстоятельствах не подал бы Владимиру Путину руки.

Алексея Навального отравили ядом из группы "Новичок". Теперь это официально. Заявление немецких властей, использованный ими жесточайший вокабуляр (никаких там "fairly likely" или "highly likely", а суровый и нетипичный для дипломатии "zweifellos", то есть "вне всякого сомнения", что, разумеется, означает - анализ подтвержден и переподтвержден на десять раз) не оставляют ни малейшего сомнения.

В который раз то, что крякало как утка и плавало как утка, оказалось уткой. Об очевидном говорили мы с самого начала — и все равно, конечно, новость шокировала.

При всей своей очевидности. Потому что есть несколько важных аспектов, связанных с тем, что это был именно "Новичок".

1. "Новичок" — это Владимир Путин.

Это не то, что "не продается в аптеке". Это субстанция, запрещенная к производству и владению во всем мире. А после отравления Скрипалей — она во всех мыслимых и немыслимых запретных списках.

Использование "Новичка" — это террористический акт. Это круче, чем расписаться кровью на месте преступления, круче "визитки Яроша".

2. Хотел ли Путин так открыто признаться в преступлении? Конечно нет.

Сочетание ряда факторов — огромного давления извне и снаружи, правильного решения пилотов самолета S7, провала исполнителей и еще каких-то факторов, о которых мы только догадываемся или пока не знаем — привело к тому, что Навальный выжил и оказался вне досягаемости путинских "врачей" в тот момент, когда отравляющее вещество еще можно установить. План был, конечно, в другом. Ну умер человек внезапно, анализы ничего не показали.

Рафаэлку вовремя не съел, бывает.

3. Криворукость исполнителей покушения.

Криворукость коррумпированных и насквозь прогнивших российских "спецслужб". Привычка врать и покрывать вранье на всех уровнях. Все это, в данном случае, спасло Навального.

Очевидно, кто-то сказал начальнику "все под контролем, сделаем в лучшем виде", при этом толком не зная, как делать. Очевидно, кто-то сказал начальнику "за 48 часов яд уйдет, концы в воду, следов не найти", потому что так написано в какой-то инструкции из 80-х, или так оно на самом деле на оборудовании из 80-х. У них так буквально все функционирует, тем и живы.

4. Меня спросили журналисты BBC: чего вы теперь ждете от международного сообщества? Санкций, расследования?

Я ответил: я не юрист, ничего не понимаю в международном праве, я не понимаю, какие механизмы здесь могут и должны быть задействованы, в этой беспрецедентной истории, когда государство пытается убить оппозиционера на своей собственной территории с применением особо опасного запрещенного химического оружия.

Но я хорошо понимаю эту всю ситуацию с моральной, этической стороны. Я действительно очень хочу от международного сообщества, чтобы больше никто, никогда, ни при каких обстоятельствах не подал бы Владимиру Путину руки.

В конце концов, это просто небезопасно.

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