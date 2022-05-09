Новый человек Путина на руинах Мариуполя: как деградирует российская политика

Приезд первого заместителя главы администрации президента России Сергея Кириенко на руины оккупированного Мариуполя, несомненно, – символическая поездка. Символическая в первую очередь потому, что она демонстрирует "смену куратора" оккупированных территорий.

Ранее Донбассом занимался другой заместитель главы администрации президента России – Дмитрий Козак, путинский "куратор" отношений с Украиной и Молдовой.

Сергей Кириенко отвечает исключительно за внутреннюю политику России. То, что он приехал в Мариуполь, – ясный сигнал всей российской элите: Владимир Путин собирается аннексировать Донбасс, никакой "независимости" долго не будет, а будет "просьба о вхождении в состав России".

Это собственно то, о чем говорил на заседании российского Совбеза в связи с признанием "независимости" ОРДЛО председатель Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин – зря над ним насмехались.

Но в приезде Кириенко есть и другой страшный символ, символ деградации российской политики как таковой. Кто такой Кириенко?

Это образ молодого технократа новой эпохи. Именно так Кириенко воспринимался, когда его, 35-летнего министра топлива и энергетики России, Борис Ельцин назначил премьер-министром вместо опытного Виктора Черномырдина.

Недолгое пребывание Кириенко в должности запомнилось одним: дефолтом 1998 года. Но, как ни странно, экономический кризис не пошатнул позиции бывшего главы правительства как либерального политика и сторонника реформ. Кириенко возглавил партию российских либералов – Союз правых сил, его главными соратниками были Борис Немцов и Анатолий Чубайс.

После избрания президентом Путина Кириенко вернулся на государственную службу, но продолжал восприниматься как либеральный технократ – особенно после того, как возглавил корпорацию "Росатом".

Все изменилось только в 2016 году, когда Сергей Кириенко стал первым заместителем главы президентской администрации, а эксперты утверждали, что Путин в поиске новых подходов и потому на должности куратора внутренней политики ему нужен человек, имеющий хорошую репутацию в кругах реформаторов. Но через шесть лет бывший либерал построил классическую диктатуру.

Именно Кириенко на Западе считается ответственным за принятие решения об отравлении оппозиционера Алексея Навального "Новичком". Именно при Кириенко произошло окончательное "закручивание гаек" в политике. И именно Кириенко появился на развалинах уничтоженного русскими войсками Мариуполя, у нелепого памятника "бабке с флагом".

То, что в такой роли выступает бывший лидер самой "либеральной" партии России, позволяет задать вопрос, была ли в России политика вообще – и не контролировалась ли она спецслужбами даже в относительно вегетарианские ельцинские времена?

Настолько ли высок уровень адаптации у представителей российской политической элиты, что позволяет отказаться от собственных взглядов и ценностей в обмен на должности и деньги?

Позволяет человеку, с именем которого многие в России связывали либеральные преобразования, управлять процессом превращения собственной страны в единоличную диктатуру и фотографироваться в обществе откровенных бандитов и проходимцев из группировок "ЛДНР"?

Действительно страшная символика. Но – многое в современной России она объясняет. В том числе и то, как стала возможна эта война.

Специально для Радио Свобода

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