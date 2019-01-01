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01.01.2019, 12:11

Новый год. Телекартинка. Грустно

Новый год. Телекартинка. Грустно
эксперт Украинского института будущего

Неуважение к государственным институтам со стороны тех, кто стремится эти институты возглавить - симптом запущенной общественной болезн

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В последние минуты старого года "плюсы" (да и не только они) решили "пододвинуть" выступление президента Украины. Практически все каналы решили из общего блока резануть исполнение гимна страны. Не заменить своим вариантом, как это часто практиковалось и раньше, а просто убрать за ненадобностью. И, наконец, за полчаса до заветных 00-00 в рекламных паузах шли "альтернативные поздравления" от, кстати, ещё не зарегистрированных кандидатов в президенты. Мне страшно представить, сколько срубили с Юли или с Бойко за удовлетворение их эго перед новым годом, ну да это их деньги - хотят платить за то, "шоб побольше в телевизоре да в качестве самых-самых" - это их дело, это их уровень.

С одной стороны, традиция говорящей головы в телевизоре, когда внимающий пипл гадает "на фоне и картинке" за плечами самого главного, пытаясь понять что его ждёт следующие 12 месяцев - замшелое наследие совка. Его ломать, естественно, надо. Но делать это надо осторожно, поскольку ролик называется "поздравление президента". Не Порошенко (Януковича, Ющенко, Кучмы, Кравчука) или теоретически возможных Тимошенко, Бойко, Зеленского, дяди-Вани-из-под-забора.

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В данном случае это обращение президента как части государственной системы, как функции, и фамилия тут лишь необязательный атрибут. На этом подходим к неприятному. Можно убирать поздравление президента, исполнение гимна страны из программы, ссылаясь на другой формат. В конце концов на детских каналах и каналах 18+ этого и так нет.

Но, господа, возможно, я ошибаюсь, но нельзя стебаться над этим, передвигать ролик по сетке так, чтобы его появление выглядело абсурдным. Таким образом вы поливаете дерьмом не конкретную личность, но один из институтов государственной власти, - либо, в случае с гимном, один из символов госудаственности.

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Я понимаю, что авторитет государственных институтов, втоптанный в грязь - во многом заслуга и лиц, которые сегодня находятся при власти. Проблема в том, что пытаясь "стебануть" президента Порошенко, мы стебём просто институт президента. И если сам институт утопили в этом самом, уже всё равно кто, какая именно личность займёт кресло и возьмёт булаву - она с первого дня окажется облита дурно пахнущей субстанцией, потому что сама только что участвовала уничтожении авторитета государственных институтов.

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Нельзя любить страну, но недавидеть государство. Нельзя просто так топить в нечистотах авторитет государственных институтов, пытаясь несколько уменьшить рейтинг твоего политического оппонента. Последнее абсурдно хотя бы потому что ты как политик борешься за контроль над этими же институтами и фактически топишь в нечистотах своё (возможно) будущее место, свою будущую функцию в стране.

Пора наконец вспомнить, что любовь к стране на фоне ненависти к государству редко приводит к хорошим результатам. Ведь процветание страны и её жителей зависит от эффективности работы государственной системы.

Грустно.

(Источник - Facebook)

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Теги: новогодняя ночь, телевидение, президент украины, политическая реклама
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