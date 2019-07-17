Новый Избирательный кодекс и "открытые списки": что изменится

В останній пленарний тиждень своєї каденції Верховна Рада України 8-го скликання, ухвалила у другому читанні та в цілому Виборчий кодекс України. Уніфікований документ, який покликаний створити єдину правову базу для підготовки і проведення усіх виборів в Україні, а саме:

Президента України

народних депутатів України

депутатів усіх видів місцевих рад

голів міст, селищ, сіл.

Найбільшого розголосу цей документ зазнав через започаткування так званої «системи відкритих списків». Що це означає та які зміни чекають виборців з 1 грудня 2023 року (час набуття чинності кодексом), спробую пояснити у цій статті.

Отже, наразі в Україні діє змішана система підрахунку результатів голосування на виборах народних депутатів України. Це означає, що половина конституційного складу Верховної Ради України (225 депутатів) формується політичними партіями, а інша - складається з кандидатів мажоритарників, які перемогли в межах одномандатних виборчих округів.

Таким чином, на виборах, що чекають нас вже за тиждень, кожен виборець отримає два бюлетені. В одному, буде список з назвами партій та прізвищами перших п’яти кандидатів, включених до виборчого списку цієї партії, а в іншому список з прізвищами кандидатів мажоритарників.

У чому недосконалість змішаної системи?

Після оголошення результатів виборів, новообрані депутати повинні сформувати коаліцію депутатських фракцій, яка має нараховувати більше ніж 225 депутатів. Тільки коаліція має право вносити Президенту України пропозиції щодо кандидатур Прем’єр-міністра та складу Кабінету Міністрів України.

Ініціатором створення коаліції виступає партія, що отримала найбільшу підтримку виборців. Зазвичай, жодна політична партія не набирає половину місць в парламенті, тому для формування коаліції змушена домовлятися із іншими. Ось чому, у складі Кабінету Міністрів та на інших ключових посадах завжди присутні представників різних політичних сил. Це і є результат домовленостей та компромісу.

Однак, можуть бути випадки коли з тих, чи інших причин згоди не досягнуто і тут в нагоді стануть депутати мажоритарники, яких також 225. Частина з них може увійти до складу коаліції. При цьому, за певних умов та необхідної кількості мандатів, коаліцію може сформувати навіть партія, яка не здобула перемогу, а зайняла друге чи навіть третє місце. Таким чином, керівний склад виконавчої гілки влади буде формувати сила, що не отримала більшості на виборах.

Що зміниться після запровадження системи «відкритих списків»?

Слід зазначити, що кодекс не містить визначення «Відкриті списки». Їх суть розкривається через новий порядок висування кандидатів.

Отже, з 1 грудня 2023 року, звичайно за умови підписання Виборчого кодексу – Президентом України, система висування кандидатів стане повністю іншою.

Право на висування кандидатів матимуть виключно політичні партії. Хоча, до списку партії зможуть потрапити як члени партії, так і позапартійні особи. Позитивною є норма, що особа має право балотуватись по списку лише однієї партії.

Висування партією кандидатів у депутати та формування виборчих списків здійснюється на з’їзді, за присутності не менше 200 делегатів та з повідомленням про місце та час проведення з’їзду - Центральну виборчу комісію. При цьому, представник ЦВК має право бути присутнім на з’їзді.

Партія висуває кандидатів у вигляді єдиного списку у загальнодержавному виборчому окрузі. Далі, на цьому ж з’їзді, з числа кандидатів, які включені до списку по загальнодержавному округу, партія формує і затверджує регіональні списки кандидатів у депутати у кожному виборчому регіоні, яких згідно з Виборчим кодексом передбачено 27.

При цьому, кандидат не може бути віднесений до двох чи більше різних регіональних виборчих списків партії.

Черговість (порядкові номери) кандидатів у списку визначається на з’їзді партії. В подальшому, після реєстрації списку Центральною виборчою комісією, перелік та черговість кандидатів у депутати у загальнодержавному виборчому списку та регіональному виборчому списку не можуть бути змінені.

Також, передбачається обов’язкове оприлюднення загальнодержавного та регіональних виборчих списків в газетах «Голос України» та «Урядовий кур’єр». Крім цього, кожен регіональний список кандидатів у депутати, має бути оприлюднено у регіональних засобах масової інформації.

Таким чином, за новими правилами Виборчого кодексу України, «відкриті списки» дійсно повинні бути відкритими за рахунок їх незмінності, забезпечення вільного доступу, як під час виборчої кампанії, так і в день голосування, заборони йти в політику за списками декількох партій та у декількох регіональних виборчих округах. Це в свою чергу, повинно забезпечити персоніфіковане голосування за конкретних кандидатів, а не назву партії та її лідера.