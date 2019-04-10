Новый президент и старый парламент: сценарии конфликта

Независимо от того, кто выиграет выборы, новому президенту потребуется большинство в парламенте. Как минимум для назначения нового Генпрокурора, главы СБУ, МИДа и Минобороны. Конечно, есть и экзотический вариант, что Петр Порошенко оставит Юрия Луценко, а Владимир Зеленский согласится работать с действующей нынешней командой.

Между тем, на данный момент ни у Петра Порошенко, ни у Владимира Зеленского контрлируемого большинства в зале нет. А после выборов начнутся торги, фракции выдвинут свои требования и вполне возможно, что президентские назначения будут заблокированы.

Возникает вопрос: может ли новый президент распустить парламент? Теоретически - да, на практике, учитыва сроки, думаю, нереально. Поясню без всякой политики, просто нормы закона.

Вариант 1. Схема 2007-го года, когда фракция Батьквищины сложила 150 мандатов и вынудила Виктора Ющенко распустить Верховную Раду, сейчас не сработает. В закон о выборах народных депутатов внесены изменения, которые не позволяют съезду партии или блока обнулять избирательные списки. Соответственно, сложение 150 мандатов ничего не решает. Надо будет "заводить" в зал остаток списка, договориться с новыми депутатами и проконтролировать сложение мандатов еще раз. Очевидно, что согласятся не все. Долго уговаривать смысла нет - очередные выборы всего через пять месяцев после инаугурации. (Если же мандаты сложат мажоритарщики, в их округах объявляются довыборы и схема опять рушится.)

К тому же есть статья 82 Конституции, которая говорит, что Верховная рада является полномочной при условии избрания не менее 2/3 ее состава. Две трети депутатов считаются избранными с момента принятия присяги. Сложение ими мандатов не означает их неизбрания.

Вариант 2. Но. Есть как минимум еще два способа роспуска парламента. Согласно ст. 90 Конституции, у президента появляется право на роспуск Рады, если удастся (1) на 30 дней заблокировать работу парламента, или (2) в течение 60 дней юридически констатировать отсутствие парламентской коалиции.

Впрочем, и эти способы потребуют определенной сноровки. Чтобы блокировать трибуну на срок более месяца потребуется сплоченная группа с хорошей мотивацией. Ну и практику "выездных" заседаний тоже никто не отменял.

Есть еще и третье условие, при котором у президента появляется право роспуска парламента - отставка правительства и отсутствие нового состава Кабмина в течение шестидесяти дней. Этот сценарий наименее вероятный, потому что предполагает сложение полномочий Владимира Гройсмана, а он на это вряд ли согласится.

(Источник - блог автора)