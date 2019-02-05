Новый рейтинг Freedom House: почему нарушение прав неприемлемо

Существует множество рейтингов и различных сравнений, каждый со своей методологией. Но есть несколько рейтингов краеугольных, которые составляются всемирно признанными организациями, определяют государственную повестку реформ, соревнование за достижение лучших результатов и даже влияют на рейтинги политических сил накануне выборов. Один из таких рейтингов — "Ведение бизнеса" от Всемирного банка, другой — Индекс восприятия коррупции от международной неправительственной организацией Transparency International, а третий — "Свобода в мире" от Freedom House.

Сегодня был опубликован новый рейтинг Freedom House, который оценивает политические и гражданские свободы стран в мире. Из него мы узнали, что Украина оказалась в группе "частично свободных стран", а динамика по сравнению с прошлым годом оказалась негативной. Авторы отмечают, что за прошлый год в нашей стране были зафиксированы преследования и нападения на журналистов, что и повлияло на наше место в рейтинге.

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Тем не менее, общий показатель 60 баллов из 100 возможных, а также вхождение в разряд "частично свободных" стран не идет ни в какой сравнение с тем "русским миром", с которым мы благополучно распрощались. Для России, ее друзей и ее марионеточных режимов нет ничего лучше состояния несвободы. Крым, который в этом рейтинге оценивается отдельно, вместе с другими непризнанными государствами и оккупированными территориями по всему миру, получил одну из худших мирововых оценок — всего 8 баллов, что даже хуже, чем в самой России с ее 20 баллами.

Ведение боевых действий в ходе Операции Объединенных Сил Украины на линии разграничения с оккупированными территориями ОРДЛО без объявления военного положения на территории остальной страны (на пороге чего мы стояли в конце прошлого года) не должно было повлиять на оценку прав и свобод человека. Наш относительно посредственный результат — это наше внутреннее состояние, на которое, впрочем, пытается (преимущественно безуспешно) влиять государство-агрессор.

Несмотря на все козни России, именно от нас, от организации украинского общества, нашей способности достичь государственной цельности и выстроить инклюзивные институты правопорядка, зависит в первую очередь состояние свободы в нашей стране. Об этом свидетельствует пример перманентно воюющего Израиля, который существует под постоянной террористической угрозой и справляется с ней, не подавляя прав собственных граждан. В итоге Израиль вошел в группу свободных стран. И это лишний раз подтверждает то, что давно подсказывает здравый смысл: нарушение прав и свобод не может быть оправдано внешними и внутренними угрозами. Для этого, например, расследование резонансных убийств должно перестать быть лишь декларативным "делом чести" и давать реальные результаты, а вся система безопасности работать таким образом, чтобы максимально предотвращать подобные покушения.

Настоящее искусство государственного управления - соблюсти тонкую грань между свободой и безопасностью. И если даже нам не удастся достичь в этом абсолютных вершин (которых достигли такие мирные страны с меньшим уровнем угроз, как Норвегия, Швеция и Финляндия с их максимальными результатами в рейтинге Freedom House), нам все равно необходимо увеличивать уровень свободы, эффективнее защищать права человека и неукоснительно соблюдать политические права граждан, - в той мере, в какой этого требует баланс между невмешательством государства в жизнь человека и его, государства, надежным функционированием.

Специально для LIGA.net