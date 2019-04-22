Новый шанс для Петра Порошенко

В первый же послевыборный понедельники фейсбук, все еще взбудораженный воскресными результатами выборов, колыхнула очередная новость. Точнее, инициатива, под которой в той или иной степени участия к полудню поставили свои лайки уже почти два десятка тысяч людей. Думающих людей, многие из которых сами имеют свою многотысячную аудиторию в СМИ и соцсетях.

Сторонники Петра Порошенко на выборах хотят прийти к администрации Президента на Банковую и выразить благодарность уходящему президенту за сделанное им в эти труднейшие пять лет.

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Эти выборы избиратели Порошенко формально проиграли, но вот ощущением "побежденной команды" тут и не пахнет. Как и взбалмошной воинственностью, достаточно почитать комментарии. Тут рулят разум и логика.

Разумеется, в комментариях к организованному событию в фесбуке звучат призывы не опускать руки и готовиться к осенним парламентским выборам. Разумеется, звучат мысли про организацию политсилы, способной противостоять реваншу проросиийских и прочих деятелей, которые хотят отыграть назад так трудно осуществленные Украиной реформы.

И явного приглашения Петру Алексеевичу возглавить такую политсилу я в публикациях не уловил, но если так сложится, то кредит доверия у ПАПа еще есть – 25 процентов говорят сами за себя.

А что такая политсила складывается на наших глазах – это однозначно. Слишком много вложили в тот небольшой шаг, который сделала Украина в европейском направлении, как сторонники Зеленского, так и проголосовавшие за Порошенко. Потому так ожесточенно и отстаивали свое видение дальнейшего пути страны.

Со сторонниками Зеленского более-менее понятно: у них есть лидер, есть партия, правда, пока без четкой программы, но рамки очерчены и остается начинать наполнять "мешок без кота" содержимым.

А вот со сторонниками Порошенко пока неясность. Именные блоки уходят в прошлое. И, опять же на наших глазах, повторяется история Майдана – сначала появляется общественное явление, а только потом оно выбирает себе лидера. Причем делает это переборчиво и капризно.

И это наибольшее отличие украинского дискурса от российского, где неизменным остается тысячелетнее "Придите и владейте нами!".

В нашем случае не рабы призывают (слово "выбирают" в данном случае явно неуместно) себе господина, а свободные люди нанимают топ-менеджера.

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Кстати, к усиливающейся в России ностальгии по "добрым советским временам": а многие ли помнят, что в до-горбачевском Советском Союзе в бюллетенях на выборах всех уровней всегда стояла только одна фамилия на один пост?

Таким образом, не у сторонников Петра Алексеевича появляется шанс – шанс дается именно ПАПу, потому что если он сейчас не среагирует вовремя и не пойдет с теми, кто отчаянно боролся за него на выборах, его сторонники, со слезами на глазах поблагодарив Порошенко за все сделанное, твердым шагом отправятся дальше сами.

Будет ли Петр Алексеевич махать им вслед платочком или отправится вместе с ними – зависит от него. Именно от него, а не от его "штаба" и "советников", которые сделали максимум для того, чтобы и этих 25 процентов у него не было.

И еще мне это напомнило описанную Гоголем в "Тарасе Бульбе" Сечь. Помните? "...Иди, тебя выбрали в кошевые!.. Не пяться же, чертов сын! Принимай же честь... когда тебе дают ее!"

И никакая голубая кровь, богатство, заслуги предков на том вече не имели значения – только личные качества. Не крепостные присягали хозяину – войско выбирало атамана. Причем цель у козаков, выбиравших себе кошевого, была только одна – победа. И атаман знал, что в любой момент, стоит только дать слабину, власти своей он лишится.

Что примечательно, разжалованные атаманы не начинали интриговать против нового кошевого, а становились в боевой строй.

Не самая плохая модель демократии.