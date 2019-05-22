Нужен ли референдум не о НАТО, а о России?

Глава администрации президента Андрей Богдан допустил вынесение ключевых вопросов о переговорах с Россией на референдум. Добавил, что мы вынуждены искать компромиссы, и что территориями и людьми мы не торгуем. Скорее всего, эти идеи вызовут гневную критику многих – наше общество эмоционально травмировано. Но за ними стоят и серьезные долгосрочные соображения, главное из которых – нарастающая слабость Украины. Время играет против нас, и мы вынуждены искать новые решения.

Если бедное государство не торгует территориями и людьми, то чем еще ему остается торговать? Мы пробовали торговать еврориторикой и сближением с НАТО, но в реалиях, созданных Кремлем в Восточной Европе, большой выгоды наторговать не смогли. Обстоятельства постепенно сужают наш выбор, и если ничего не предпринимать, то придется выставлять на торги части суверенитета. Снова.

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Затягивающийся конфликт на Донбассе стал вызовом во многих отношениях. Его военные, социальные, экономические последствия мы видим ежедневно. Но есть еще и влияние на мировоззрение, способность адекватно оценивать настоящее и будущее, трезвость понимания – все это тоже оказалось на повестке дня. Мы впервые так остро столкнулись с дилеммами построения национальной идентичности, последствиями слабости государственных институтов, фасадности демократии и их общим кумулятивным эффектом. Возникшую крайне сложную ситуацию мы старались описать в простых терминах борьбы добра со злом – и этот нехитрый план не принес нам успеха. Мы, конечно, можем и дальше убеждать весь мир, что Россия преступно и вероломно на нас напала – и это правда, - но изменить реалии с помощью только такой риторики не получается.

Все это относится в полной мере к конфликту на Донбассе. Преимущественно стратегия управления им свелась почему-то к поиску правильных слов. Как вроде бы, если почаще использовать «агрессор», «война», «террористы» и тому подобное, конфликт решится сам собой, поскольку мы убедим Вселенную в том, что находимся на правильной стороне хороших ребят.

Содержательных попыток понять всю глубину конфликта до сих пор было удивительно мало для воюющей страны. А между тем в нем точно присутствуют несколько измерений. И вполне определенно присутствует измерение внутреннее, наряду с российским вмешательством. Для страны с такой частотой революций мы удивительно плохо осознаем их последствия – кризис легитимности и ослабление институтов государства. Их сочетание всегда ведет к значительному росту рисков внутренних конфликтов – и для этого совершенно необязательно иметь большие и компактные национальные меньшинства. Линии напряжения возникают в иных местах.

Ставка на то, что их удастся стереть, проводя политику ассимиляции, тоже выглядит на удивление непродуманной. «Борьба за умы» жителей Донбасса – хоть она и не является приоритетной в этой фазе конфликта – проигрывается уже сейчас.

Но самая сложная ситуация, конечно, в той плоскости конфликта, где присутствует Россия. Мы имеем дело с соперником, значительно превосходящим нас по силам. В этих условиях нужна продуманная асимметричная стратегия, использующая слабые места Кремля и опирающиеся на наши преимущества. Есть ли такая стратегия?

Пока вместо нее – война лозунгов. Решительные заявления, не приближающие решение конфликта, а значит уменьшающие шансы на его урегулирование в будущем – в конфликтах такого типа продолжительность делает урегулирование более сложным. Война лозунгов открывает возможности для манипуляций. Патриотические лозунги – хороший язык для общения с избирателями; но отсутствие за ними работающего плана ведет к поражению.

Для того, чтобы хотя бы начать думать над таким планом, нужны ответы на два вопроса: каковы наши первоочередные и второстепенные интересы; и какие реальные интересы стоят за позицией противника? К сожалению, ни на один из этих вопросов на шестом году конфликта содержательных ответов нет. Узнать настоящие глубокие интересы России – задача для дипломатии и переговорщиков. Но как быть с нашими собственными?

Идея провести референдум для того, чтобы ответ дало большинство избирателей, возможно, не самая хорошая. Избиратели не должны вникать в тонкости политики и могут быть подвержены разного рода манипуляциям. Вероятно, открытый диалог элит, политических сил, экспертов по этим вопросам был бы предпочтительнее. Но вот уже пять с лишним лет вместо него мы наблюдаем раздачу ярлыков и повышенный градус эмоций. По разным причинам, открытого диалога по вопросу «Что делать с Россией?» у нас до сих пор не состоялось. Возможно, идея референдума поможет, наконец, его начать.