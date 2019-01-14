О чём говорили Лукашенко и Медведчук (видеоколонка)

В контексте обострения отношений Беларуси и России для Лукашенко становится критически важно ясно понимать исходящие от Путина угрозы
14 января президент Беларуси Александр Лукашенко принял в Минске Виктора Медведчука. Того самого, украинского политика, который является кумом Путина, с которым связывают изменение политики сразу нескольких информационных каналов и которого президент Порошенко открыто заявил: "де-факто Медведчук є представником Путіна".
Но Виктор Медведчук не имеет никаких властных полномочий, и в связи с этим резонным представляется вопрос: зачем Лукашенко нужна была такая встреча? Пресс-служба беларуского президента в своём сообщении делает акцент на якобы основной теме - войне в Украине, давая цитату беларуского лидера "это недоразумение пора заканчивать".
Но в материале была и другая цитата. А логика поведения Беларуси на украинском направлении говорит о том, что тема "мира" явно не была для разговора основной.
Об этом я и попытался порассуждать.
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