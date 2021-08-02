О деле Чауса. НАБУ в свое время его упустило. Теперь "право первой ночи" принадлежит СБУ

Дело бывшего судьи Днепровского райсуда Киева Николая Чауса точно войдет в историю. О нем впору писать и снимать детективы.
Банка с долларами, закопанная в огороде. Похищение и вывоз в Молдову. Затем опять похищение и вывоз из Молдовы в Украину. Тайн и интриг вокруг этого дела предостаточно. Думаю, что оно еще преподнесет немало сюрпризов.
Ну а пока мы наблюдаем конкуренцию за Николая Чауса между СБУ и НАБУ. Хотя, как мне кажется, НАБУ больше устраивает перформансы для телекартинки.
Дело о коррупции Чауса действительно в подследственности НАБУ. Но НАБУшники в свое время упустили Чауса. И на данный момент "право первой ночи" принадлежит СБУ, которое должно обеспечить и безопасность Чауса (он очень ценный свидетель, а не только подозреваемый), и расследовать историю с его похищением и вывозом из Украины (есть много подозрений и утечек, что к этому были причастны бывшие руководители СБУ, связанные с тогдашнем президентом Петром Порошенко), и с его скандальным вывозом из Молдовы.
Детективов и следователей НАБУ к Чаусу наверняка допустят, но несколько позднее.
А пока ждем информации о тайнах и загадках, связанных с двумя его похищениями.
СПРАВКА. В августе 2016-го судья Днепровского райсуда Киева Николай Чаус был разоблачен во взяточничестве. Рада дала согласие на его задержание и арест, но судья успел сбежать. Интерпол объявил в розыск Чауса по линии "взяточничество".
Весной 2017-го, Чаус сдался полиции в Молдове, попросил политического убежища (ему отказали). Украина затребовала экстрадицию. Осенью 2019-го МИД Молдовы заявил, что экстрадиция затягивается якобы из-за реформы судебной системы в стране. 3 апреля 2021 года неизвестные якобы похитили Чауса в Кишиневе. МВД Молдовы заявило, что Чауса похитили иностранцы и вывезли в Украину. В мае в интернете появилось видеообращение Чауса, где он заявляет, что похищения не было. Из видео не ясно, где и когда оно было записано. 22 июля 2021-го, генпрокурор Молдовы Александр Стояногло сообщил, что Молдова завершила расследование похищения Чауса – в похищении были задействованы украинские спецслужбы.
30 июля 2021-го, Чауса обнаружили в одном из сел Винницкой области. Его задержал наряд полиции для доставки в суд, ареста и последующей передачи НАБУ. Однако после задержания в село прибыла группа сотрудников СБУ Винницкой области, "которые буквально отбили Чауса у наряда", сообщил Бутусов.
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