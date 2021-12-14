О главном. Беседа Байден-Путин-Зеленский, скандал с Гогилашвили, новые санкции США

Разговоры Джо Байдена с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским не привели к улучшению ситуации безопасности на границах Украины.

США ударили санкционным дуплетом по двум украинским юристам. Заместитель министра внутренних дел Александр Гогилашвили провел мастер-класс по потере должности. Дмитрий Кулеба выстраивает стратегический диалог с Лондоном. В России идет антиукраинская истерия.

Президентский треугольник

Телефонные разговоры-консультации (то же можно сказать и о видеоконференциях) между президентами, премьерами, министрами иностранных дел не следует воспринимать как реальную возможность существенно ослабить угрозу безопасности.

По большому счету, это скорее демонстрация намерений, вовлеченности, но не международный договор. В конце концов, между Россией и Украиной в 2014 году действовал Договор о дружбе и сотрудничестве, который не помешал оккупации Крыма и разжиганию войны на Донбассе. Поэтому Украине, конечно, следует продолжать консультации, вести переговоры, но рассчитывать, прежде всего, на себя.

Особенно в контексте заявления Джозефа Байдена о том, что никто и никогда не собирался направлять войска в Украину.

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Новые санкции США

Еще один интересный момент, предшествовавший диалогу Байдена и Зеленского – объявления о санкциях против Андрея Портнова и Александра Тупицкого. Первый после победы Зеленского вел себя как кум королю и сват министру, однако получил заокеанский мощный удар.

Второго Зеленский незаконно отозвал с должности конституционного судьи, однако в КС не стали приводить к присяге двух новых судей на места Тупицкого и Касминина. Поэтому эти санкции скорее выглядят намеком Вашингтона на возможное продолжение ответных действий в случае, если в Киеве не поймут намеков.

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Разговор Байден-Зеленский

Попытки Зеленского и его команды выдать разговор президентов США и Украины за триумф отечественной дипломатии не выдерживают критики.

Разговор между Байденом и Зеленским прокоммуницирован в украинском обществе неубедительно, с версиями, которые задают намного больше вопросов, чем дают ответов.

Упоминание о возможности проведения всеукраинского референдума из уст Владимира Зеленского не выглядит убедительной и самостоятельной инициативой.

Мастер-класс Гогилашвили

Куда более ярким оказался перформанс в исполнении Александра Гогилашвили. Заместитель министра внутренних дел на блокпосту на въезде в зону ООС беспокоился, что его не узнают полицейские.

Хамское поведение чиновника, который является мужем помощницы Зеленского Марии Левченко, повлекло за собой и значительный общественный интерес, который быстро обернулся уходом с должности. Однако этого, как представляется, недостаточно для человека, который по непонятным причинам занимал весомую должность в МВД.

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Кулеба – герой

Дмитрий Кулеба продолжает выстраивать диалог стратегического партнерства с Лондоном, достигнув значительных успехов. Вопрос не только в миллиарде фунтов на реализацию проектов в Украине, но и в наличии значительного интереса со стороны Британии. Лондон здесь подменяет Соединенные Штаты, что становится достаточно очевидным. Не менее важен и "Люблинский треугольник", внутри которого заметно оживилось общение между ответственными лицами внутри этой геополитической конструкции.

Новые страсти из России

Россия отвечает оживлением антиукраинской истерии в лучших традициях советской пропаганды. Она происходит практически в ежедневном режиме, не позволяя хотя бы попытаться включить критическое мышление. Вот как можно всерьез воспринимать заявление Путина о "геноциде на Донбассе"? Или "открытие" пресс-секретаря российского МИД Марии Захаровой, которая в эфире "Крым24" заявила, что НАТО перебрасывает в Украину вооружение и боевиков. Все эти публичные выпады рассчитаны на российских обывателей и напоминают информационное давление для обоснования предстоящей агрессии.

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