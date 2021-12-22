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О главном: Брюссель Зеленского, путинские ультиматумы Западу и скандал с телеканалом Рада

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О главном: Брюссель Зеленского, путинские ультиматумы Западу и скандал с телеканалом Рада

исполнительный директор Института мировой политики
22.12.2021, 17:43

На прошлой неделе было много событий. Что произошло? Коротко о главном, если вы что-то упустили

Владимир Зеленский побывал в Брюсселе, однако не получил желаемых ответов на собственные призывы. Парламентарии разрешили участие иностранных военных в учениях в Украине в 2022 году и проигнорировали требования ФЛП. Телеканал Рада со скандалом изменил свой формат вещания. Кремлевский ультиматум Запада не случайно адресован через главу Украины.

Брюссель Зеленского

Украина находится в центре внимания европейского истеблишмента, поэтому у поездки Владимира Зеленского на саммит "Восточного партнерства" был дополнительный подтекст. Демонстрация готовности "Ассоциированного трио" скорее двигаться по пути евроинтеграции не нашла мощной поддержки в Брюсселе. Параллельно президент Украины пытался убедить европейских партнеров в необходимости ввести мощные превентивные санкции против России, игнорируя как устоявшуюся политическую практику Старого Мира, так и настроения внутри ряда стран.

Зеленский остается заложником ситуации, предпочитающий произнесение громких речей малозаметной кулуарной работе с главными партнерами.

Следует ли удивляться, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг не сумел Зеленскому назвать год возможного вступления Украины в Альянс?

Путинские ультиматумы Запада

Не случайно Россия выдвинула США и Западу ультиматум под соусом "мер безопасности". Кремль талантливо играет роль обеспокоенного до потери памяти собственной безопасностью. Российская дипломатия настолько озабочена проблемами расширения НАТО на восток и перспективами присоединения к Альянсу Украины, что не берет на себя никаких обязательств, только требует от Запада срочного ответа. Путин хочет, чтобы с ним снова считались, и если в НАТО этого не понимают, это будет тяжелым поражением для Альянса.

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Солдаты НАТО

Верховная Рада согласилась на допуск иностранных военных в 2022 году для участия в ряде учений на территории Украины. Руслан Стефанчук утверждает, что законодатели готовы при необходимости существенно увеличить ассигнования на оборону, если Министерство обороны будет убедительным.

Однако пока Алексей Резников чаще предпочитает вспоминать Ангелу Меркель, которая блокировала поставки военного оборудования, которое Украина заказала у НАТО.

Скандал с телеканалом Рада

Парламентский телеканал Рада на прошлой неделе оказался в центре внимания, ведь он не только получил новые локации – в парламентских кулуарах и Кабинете министров – но и получил государственное финансирование с очевидной угрозой превратиться в рупор команды Зеленского. Оппозиция пытается противостоять этим планам, однако утверждать о ее успехе рано. "Голос" получил громкую пощечину из-за смены лидера фракции благодаря решению Окружного административного суда Киева, который Зеленский давно обещал ликвидировать.

РРО для ФЛП

Не менее драматичным оказался сюжет вокруг стремления ФЛП отсрочить введение кассовых аппаратов. Слуги народа решили не прислушиваться к мелким предпринимателям, продемонстрировав истинное отношение к деолигархизации. Она на самом деле заключается в развитии возможностей малого и среднего бизнеса, а не дискриминации богатейших бизнесменов страны.

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