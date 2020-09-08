О легализации оружия и проституции замолвите слово, Или кто именно тут “слуги”

Тот случай, когда "слуги народа" считают, что они лучше народа, и показывают, кто именно тут слуги. Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков озвучил то, что украинское общество еще не готово к легализации оружия, проституции и марихуаны.

Прямая речь об оружии: "Я не уверен, что общество в полной мере к этому готово".

Прямая речь о проституции: "Считаю, что это не для украинских реалий. Не думаю, что ментально, религиозно и исторически украинское общество будет готово к легализации сферы услуг".

Прямая речь о легализации легких наркотиков, например, марихуаны, в том числе в медицинских целях: "Не поддерживаю эту идею. Я сам никогда не употреблял и, если мы говорим о медицинских целях, то у нас очень часто под красивой вывеской появляются плохие идеи. Поэтому не поддерживаю”.

И все было бы не так мерзко, если не учесть двух нюансов. Одна половина зала ВР ходит со стволами, а вторая половина ходит по проституткам. Сколько из них укуренных или укуренных, может сказать только экспертиза. Но все помнят то, что один из слуг заказывал проститутку прямо в зале ВР, сидя на сессии. Видимо он уже ментально, религиозно и исторически готов. Хотя и для него "анал-табу".

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Получается, если ты нардеп, то готов к праву на оружие и к проституткам, а если ты выбираешь нардепов, то еще не дорос.

В общем, своими словами спикер ВР прекрасно демонстрирует лицемерие и презрение к своим избирателям. И он показывает, что "слуги" готовы выносить на референдум вопрос подачи воды в Крым, особый статус Донбасса или амнистию для сепаратистов, а остальное обсуждать, видимо, стесняются. Видимо из-за ментальных, религиозных и исторических причин.

В итоге проституция и марихуана в Украине есть, будут и далее контролироваться ментами и криминалом, но из тени выйти, по мнению Разумкова, не должны. А дорасти до права на короткоствольное оружие можно лишь, став представителем власти.

Браво, спикер!