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О переговорах Украины с Россией, освобождении территорий и что будет дальше

Цей матеріал також доступний українською
О переговорах Украины с Россией, освобождении территорий и что будет дальше

министр иностранных дел Украины
14.11.2022, 17:01

Расставлю точки над "i" относительно разговоров о давлении на Украину по переговорам с РФ, и как далеко мы можем зайти в освобождении своих территорий

1. Слушайте президента Украины Владимира Зеленского: мы будем освобождать свою землю и людей, Россия должна вывести свои оккупационные войска с территории Украины в международно признанных границах.

2. Украина не отказывается от дипломатии. Но нынешние заявления Кремля о якобы готовности к переговорам – это только дымовая завеса. Россия играет в конструктив, в реальности же – хочет взять паузу, чтобы оправиться и впоследствии продолжить войну с новой силой. Мы не пойдем на это и призываем партнеров не подыгрывать Москве.

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3. Киев не рассматривает даже теоретически какие-либо уступки по вопросу Крыма. Нет ни для нас, ни для международного права никакой разницы между Херсоном и Севастополем. Все это – Украина.

4. Разговоры о том, что Украина будет терпеть или подвергаться любым подталкиваниям, бессмысленны. Советую всем оставить это доисторическое восприятие Украины как того, на кого давят, и кого заставляют. Сегодня Украина давит и заставляет. Мы творим новую историю вместе с теми в мире, кто стоит с нами бок о бок.

5. Что касается тех в мире, кто за кулисами между собой и в комментариях журналистам разглагольствует, что не верит в победу Украины и выражает бесконечные сомнения, то сегодня я выступал в Совете министров ЕС и рассказал одну историю.

Далее – цитата из моего сегодняшнего выступления:

"Летом 2021 года я путешествовал по Херсонской области вместе с детьми. Нашим экскурсоводом был Алексей Билецкий. Он влюблен в Херсонскую область и посвятил жизнь тому, чтобы превратить ее в туристический магнит. В этом году, когда Херсон был оккупирован, он мне написал. Поблагодарил за работу и сказал, что для него было за честь провести для нас экскурсию. Написал с грустью, будто прощался…

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Я ответил Алексею, что он обязательно проведет нам еще одну экскурсию. После освобождения Херсона. Вряд ли он поверил тогда в реальность моих слов. Но все произошло именно так.

Теперь я предлагаю вам посетить украинский Херсон. С радостью поделюсь контактами Алексея.

Эта ситуация касается всех, кто не верит в Украину. Всех, кто сомневается, кто сеет сомнения и страх по поводу того, что будет дальше.

Следует помнить одну вещь: невозможно победить, если не верить.

Благодарю всех, кто верит в победу Украины. Вы не пожалеете, что заняли такую позицию.

Если мы останемся едиными и принципиальными в эти трудные времена, мы будем праздновать восстановление мира и безопасности в Европе. И чем больше будет поддержки, чем больше оружия мы получим, тем скорее этот день наступит".

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война в украине Херсон дмитрий кулеба переговоры с россией освобождение территорий
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