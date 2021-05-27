О референдумах. Это не плохой инструмент. Но не для Украины. Нас это может уничтожить

Чем хороша работа в ПАСЕ, так это получением бесценных опыта и знаний в общении с нашими европейскими коллегами. Например, коллеги из Голландии рассказали когда-то нам о катавасии с законом, который определяет право на консультативный референдум. Тот закон, принятый в 2015 году, стал причиной проведения референдума по поводу Соглашения об ассоциации между Европейским союзом и Украиной.

Результат вы помните? Референдум в Нидерландах состоялся 6 апреля 2016 года. 61% тех, кто принял в нем участие, проголосовали против соглашения и этим был на время заблокирован безвиз для Украины. И сегодня мне эту историю, в разговоре, напомнили коллеги по ПАСЕ из Нидерландов. Вернее, о ее продолжении.

Проведенный спецслужбами Нидерландов анализ референдума и всех процессов, которые повлияли на его результат, показал, что в современном мире есть множество возможностей у сторонних сил влиять на его итоги. Более того, были зафиксированы вмешательства в процесс волеизъявления, предположительно российскими спецслужбами.

Это посчитали угрозой для государства в перспективе. Потому что любой из следующих референдумов мог закончится таким решением, которое бы было разработано за пределами государства и затем с помощью манипуляций технологически навязано жителям Голландии.

В итоге, 22 февраля 2018 года, оценив все риски, Нижняя палата парламента Нидерландов проголосовала за отмену закона о консультативном референдуме. И это произошло в стране с высокими демократическими и правовыми стандартами, к которым должна стремиться Украина.

Я могу еще напомнить о референдуме в Британии, который привел к Брекзиту и целой цепочке проблем, с которыми сейчас разбираются власти Туманного Альбиона. А о том, как на результаты референдума технологически влияла Россия, не написал только ленивый.

Если заглянем в историю еще раньше, то увидим, что 19 августа 1934 года в Германии также состоялся референдум по вопросу об объединении государственных постов президента (главы государства) и канцлера (главы правительства). Голосование проводилось в связи со смертью действующего президента Германии Пауля фон Гинденбурга (2 августа 1934 год) вместо внеочередных президентских выборов.

За объединение высших государственных должностей проголосовали 38 394 848 человек (89,93%). Против — 4 300 370 (10,07%). 873 668 бюллетеней были признаны недействительными. К моменту проведения референдума, в Германии активно происходил процесс установления диктатуры Национал-социалистической немецкой рабочей партии во главе с Адольфом Гитлером. В результате, после проведения референдума, Гитлер объединил в своем лице высшие государственные должности, принял титул "Фюрер и Рейхсканцлер".

Надо напоминать как это все повлияло на общемировую историю и чем закончилось? А все началось с абсолютно демократического референдума.

Я не говорю, что референдум – это плохо. Но в нашей ситуации, это точно не лучший вариант. Надо помнить и понимать, что это очень манипулятивное решение, на результат которого могут влиять силы за пределами Украины. Например, в РФ. И они будут влиять. А в условиях, когда мы проигрываем информационную войну РФ из-за многолетней недальновидности и импотентности профильных украинских органов, то обеспечить нейтрализацию влияния Кремля на результаты любого референдума в Украине будет невозможно.

И понимая все возможные негативные последствия в перспективе, как на международном уровне, так и на общенациональном, я бы точно не трогал эту тему. Мы не Великобритания, можем не выкарабкаться. И, в отличии от них, нас это может уничтожить, как независимое государство. Этот риск надо учитывать. Обязательно. Но учтут ли? Сомневаюсь.

Если учесть, что спецслужбы Нидерландов и Великобритании не смогли обезопасить проведение референдума от российских вмешательств, то у меня имеются обоснованные сомнения, что служба под руководством лейтенанта Баканова, напичканная российскими агентами и коррупционерами, справится с этой задачей, если не справились западные спецслужбы.

Хотя, может это осмысленно делается и кто-то просто реализовывает план написанный в Кремле? Время покажет.

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