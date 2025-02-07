Можно предварительно сказать, в какой период они могут состояться. И Украине непросто будет пройти это испытание

В 2023 году, когда мы впервые услышали намёки о том, что Украина должна организовать выборы для сохранения своего демократического статуса, ОПОРА вместе с 200 неправительственными организациями выступила против и привела ключевые аргументы, почему выборы во время активной фазы войны опасны.

С тех пор не изменилась ни законодательная база, ни вызовы, ни уровень безопасности, а также не были предоставлены Украине реальные гарантии содействия. Более того, военные, находящиеся на фронте, с явным раздражением реагируют на сообщения о выборах.

И это мнение людей, которые вместе с сетью ОПОРА годами наблюдали за процессами в полях, понимая, каких сверхусилий стоило провести выборы в период с 2014 по 2022 год. Насколько же сложнее это будет сейчас, когда мы продолжаем терять территории, а не отвоёвываем свои.

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Тем не менее в последние дни мы снова слышим заявления о необходимости проведения выборов, особенно в условиях реализации режима прекращения огня. Эти заявления одновременно звучат и от спецпредставителя по вопросам Украины Кита Келлога, и от руководства Кремля. Очевидно, что здесь есть причинно-следственные связи.

Новая администрация США придерживается более прямого подхода к коммуникации как с друзьями и партнёрами, так и с врагами.

Как мне неоднократно говорили представители консервативных групп, в США выборы проводились и во время Гражданской войны, и во время Второй мировой.

Действительно, в 1864 году президентом США был избран Авраам Линкольн, хотя южные штаты Конфедерации не голосовали. Аргумент о том, что это были выборы, не знавшие современных стандартов демократической смены власти, принимается, но собственная история и убеждения служат важным ориентиром.

Также в период Второй мировой активные боевые действия не охватывали территорию США, а основные события разворачивались на других континентах, что делает эти аргументы менее убедительными для всех. В последние годы выборы проходили и в Афганистане, который точно нельзя назвать безопасной страной для мирных и демократических преобразований.

Таким образом историческая призма США формирует их собственное отношение к процессу. Нам обещают рано или поздно представить план завершения войны от президента Дональда Трампа, и я почти не сомневаюсь, что там будет стоять вопрос выборов.

Остаётся открытым вопрос, на каком именно этапе они могут состояться — после режима прекращения огня, до завершения военного положения и его причины (войны) или же после окончания активной фазы войны.

Моё личное ощущение, хотя оно и бездоказательное, что это произойдёт между прекращением огня и завершением военного положения. Если из соответствующего закона уберут прямой запрет, такие процессы становятся возможными, хотя и нежелательными, если фактическая ситуация не изменится. Россия не может предоставить такие гарантии, которые сама же не могла бы нарушить, обвинив в этом Украину.

При этом россияне заявляют о необходимости выборов, но исходя из совершенно других мотивов, с абсолютно иными причинами и с полным цинизмом, учитывая, что именно из-за них у нас и не проходят выборы с 2022 года. Кроме того, Россия — это страна, которая уже 14-15 лет не имеет честных и свободных выборов, оппозиции, свободы слова и развитого независимого гражданского сектора.

И вот этот авторитарный режим говорит что-то о демократии, но на самом деле:

С 2014 года не признаёт легитимность украинской власти, поэтому непроведение выборов Верховной Рады и президента после полномасштабного вторжения не имеет для них никакого значения и служит лишь инструментом давления.

Создаёт всё новые и новые формы запугивания через систематические обстрелы гражданской инфраструктуры и убийства мирных граждан.

Ожидает, когда процесс начнётся в Украине, чтобы максимально вмешаться и использовать его в своих интересах — для повторения грузинского сценария или подрыва легитимности результатов.

Если выборы начнутся без гарантий завершения и прозрачной системы установления результатов или с максимально низкой явкой из-за терактов и обстрелов участков (для этого не обязательно использовать баллистику, достаточно того, что они делают сейчас с ТЦК), Украина получит слабо легитимную власть.

Напомню: сегодня внутри страны нет вопроса о легитимности власти, хотя есть масса здоровой и нездоровой критики в её адрес.

ОПОРА подготовила дорожную карту для организации первых послевоенных выборов. Даже если они состоятся через два-три года, мы уже опоздали с качественной подготовкой.

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Между тем в понедельник в парламенте зарегистрировались 226 депутатов, так что просто представьте, как Верховная Рада будет принимать закон о первых послевоенных выборах...

Для конфликтов характерен период подготовки к выборам от 6 до 12 месяцев после прекращения активной фазы войны. Давайте посчитаем, хватит ли нам времени и разума, чтобы сохранить себя и достойно пройти это испытание.

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