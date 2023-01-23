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О закупках в Минобороны: нужно держать руку на пульсе

Цей матеріал також доступний українською
О закупках в Минобороны: нужно держать руку на пульсе

директор Консалтинговой группы А-95
23.01.2023, 22:03

Внимание к оборонным закупкам должно быть всегда

Интересный опыт подарил журналист Юрий Николов (своей колонкой по обеспечению питания украинской армии. – Ред. ). Можно спорить за форму подачи, но, безусловно, внимание к оборонным закупкам должно быть всегда. Все, кто критикует, должны задуматься: а если это правда, что тогда?

Многие пишут, мол, не спросил журналист комментария у Министерства обороны Украины, надо было тихонько. А он действительно спросил. Ответа не получил. Что делать?

Вот вам кейс от меня, уважаемые знатоки.

Два старых друга, наших героев, которые сейчас на передке, в декабре 2022-го, буквально в один день пишут: что с горючим, у кого сейчас закупает армия? У одного машина стала прямо в поле (они на бензине). Второй пишет, что вынуждены ездить в Краматорск и за свои деньги докупать на заправке половину объема, чтобы разбавить казенную соляру. То есть, вырисовывается системная проблема.

Какие ваши действия?

Вопить об измене? Но ведь документов нет…

Кому писать запрос? Я слышал, что плохое топливо, делайте что-нибудь…

Или просто не обращать внимание? А как тогда быть с ребятами?

На самом деле, это вообще ненормально: мы таким усилием получаем западную технику, чтобы потом она стала в поле? "Абрамсы", говорите…

К счастью, произошло чудо. Министерству обороны было передано управление компанией Укрнефть. Там уже сформирована мощная трейдерская команда, которая, говорят, в ближайшее время еще больше усилится. Да и сам глава компании Сергей Корецкий, как говорится, не вчерашний: за плечами не один миллион тонн нефтепродуктов как в WOG, так и в собственном трейдерском проекте. Укрнефть уже залила свои заправки, имеет запасы, и я уверен, приобретет любой объем по самым низким ценам и необходимому качеству для последующей поставки военным. То есть за горючее я лично спокоен (наверное, впервые в жизни). Так что к "Абрамсам", "Леопардам" и другой красоте готовы!

С продовольствием и остальными – сложнее, какое-то условное Сильпо вместе с "топами" не национализируешь… Поэтому общественный контроль нужен. Многие находятся в мире иллюзий, а на самом деле перестройка армии – это очень длительный и болезненный процесс.

Когда я в 2016 году сделал исследование закупок Министерством обороны горючего в компании Трейд Комоди (кстати, тоже в издании Зеркало недели), было тоже много шума. Акционера компании упаковали работники НАБУ сразу после пресс-конференции, на которой он назвал меня "страшным человеком" (я тогда был в зале).

Да, тогда никто не сел, было уволено руководство соответствующего департамента Минобороны (позже даже некоторые возобновились). Однако закупки горючего сразу подешевели, а схемы на "Прозоро" с низкой стартовой ценой с последующим повышением цен "допеками" прекратились. Все усвоили урок.

Правда, необходимых нормативных изменений не произошло, не говоря уже об изменении тактики закупок, например, чтобы не выходить на рынок в то время, когда там сезонный ажиотаж...

Как следствие, в войну мы зашли с пустыми баками, а потом героически правительство и рынок искали и везли горючее для армии.

Важную роль сыграли поляки, отправившие первый поезд из своего госрезерва еще в феврале 2022-го. Трейдеры (пока без имен) помогли это горючее привезти, потому что наш госрезерв даже лицензий на перевозку не имел. Сработала и Укртатнафта, которую правительство оперативно подгрузило сырьем из собственных запасов. Также опустошили "трубу Медведчука", заодно и нейтрализовали возможность скачивания врагом этого объема с территории оккупированного Севера страны.

Поэтому помогать военным с закупками нужно.

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Сергей Куюн оборонные закупки еда для армии топливо для армии
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