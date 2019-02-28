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28.02.2019, 13:52

Объединение демократической оппозиции: лучше поздно, чем никогда

Объединение демократической оппозиции: лучше поздно, чем никогда
политический обозреватель, блогер

Есть ли шанс у демократических сил вывести своего кандидата во второй тур президентских выборов - или это союз перед выборами в парламент?

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Когда уже все смирились морально с тем, что никакого объединения демократической оппозиции не будет, случилось чудо. Андрей Садовый и Анатолий Гриценко смогли все-таки усмирить амбиции, прийти к общему знаменателю и вместе двинуться на выборы. Теперь у избирателей будет тот самый "единый кандидат" от демократической оппозиции.

И это, несомненно, внесет изменения в предвыборный расклад. Сформированную устойчивую "тройку лидеров" – Владимир Зеленский, Петро Порошенко, Юлия Тимошенко – могут ждать перемены. "Единый кандидат" от демократической оппозиции имеет все шансы ворваться в топ-3 претендентов на победу на выборах, вытеснив из нее или действующего президента, или комика, или перманентную оппозиционерку.

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За время предвыборной кампании Садовый и Гриценко успели и слегка поругаться, и проявить уважение у друг другу. Мелочный конфликт случился из-за передачи с высмеиванием Гриценко на телеканале, который принадлежит жене Садового. Зато во время предвыборных дебатов на Радио НВ они пожимали друг другу рукуи и вообще это выглядело, скорее, не как дебаты, а как теплое общение двух друзей.

То есть, было отчетливо видно, что эти персонажи в целом не конфликтуют между собой и даже симпатизируют друг другу. На уровне ценностей и видения развития страны конфронтации у них тоже не было.

Ключевой камень преткновения для объединения состоял в том, кто именно должен сниматься с выборов и в пользу другого. С одной стороны, рейтинг Гриценко в последнее время был выше, чем у Садового, но вот динамика этого рейтинга оставляла желать лучшего. Кроме того, командный, медийный и партийный ресурс у Садового все-таки был помощнее. Да и на парламентские выборы каждому из них хотелось бы идти в статусе "топового" кандидата в президенты, мобилизовавшего электорат. Казалось бы - патовая ситуация.

Но все-таки одному из двух политиков пришлось уступить ради общей цели. И этот кто-то, очевидно, Садовый. Именно он публично намекнул, что готов снять свою кандидатуру в пользу Гриценко. Конечно, это игра на публику – еще до таких заявлений договоренности обычно уже заключены. Тем не менее, это весьма непростое решение, которое говорит о долгожданном взрослении украинской политики.

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На перспективность альянса Садовый-Гриценко дает остнования надеяться еще одно основание: группа "еврооптимистов" - Мустафа Найем, Светалана Залищук и Сергей Лещенко написали сегодня заявления с просьбой исключить их из фракции БПП в Верховной Раде. Конечно, это не просто совпадение. Все они до этого утверждали, что готовы поддержать "единого кандидата" от демократического лагеря. Участие такой "молодой крови" придаст "единому кандидату" привлекательности не только в глазах молодых избирателей, но и западных партнеров.

Последние соцопросы показывали, что "единый кандидат" от демократической оппозиции побеждает во втором туре и у Порошенко, и у Тимошенко. Таким образом, ключевая цель и вызов для этого кандидата – это попадание во второй тур.

При этом стоит иметь в виду, что "единый кандидат" от демократической оппозиции может иметь больший рейтинг, чем простая сумма отдельных рейтингов Гриценко и Садового, потому что объединение может дать довольно четкий сигнал и сформировать новое привлекательное предложение для огромного количества неопределившихся – а таких среди украинцев, согласно опросам, около 30%.

Таким образом, объединение может дать синергетический эффект.

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Чтобы проверить это предположение, достаточно дождаться публикаций следующих соцопросов, проведенных уже с учетом объединения - если оно действительно состоится.

Специально для LIGA.net

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Теги: андрей садовый, анатолий гриценко, выборы-2019, выборы 2019, еврооптимисты, демократическая оппозиция
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