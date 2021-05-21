Обещанного три года ждут. Два уже прошло. Зеленский много чего обещал. И не сделал

Знаєте, люди кажуть "для чого ці передвиборчі програми, їх ніхто не читає і не виконує". Вчорашня прес-конференція Володимира Зеленського – чудова нагода перечитати його передвиборчу програму і подивитися, що він конкретно виконав/не виконав зі своїх обіцянок. Зробити висновки, поставити запитання, отримати відповіді/не отримати, зробити знову висновки і зробити свідомий вибір на наступних виборах.

Що не виконав (це те, що я для себе підкреслив, а там більше):

- "Заміна податку на прибуток податком на виведений капітал дасть бізнесу більше свободи для розвитку і знизить адміністративний тиск". – Зі слів голови комітету Верховної ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева, – це дурня.

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- "Формування прозорого ринку землі". – Досі немає, а в тому вигляді, що прийняли, – це не повноцінний ринок.

- "Органи правопорядку повинні припинити займатися економічним тиском на бізнес".

- "Професійна армія має стати школою лідерства і свободи. Армія повинна бути престижною службою, де отримані навички і знання будуть успішно застосовані і в реальному секторі економіки". – І де це все?

- "Підозрюваний у корупції не вийде під заставу". – Відкриваємо новини: За нардепа Юрченка (Слуга народу) внесли заставу, він вийшов із СІЗО; Чиновник Житомирської ОДА, якого затримали на хабарі, вийшов під заставу; Яценко (ПриватБанк) вийшов під заставу у 52 млн грн...

- "Засуджений за корупцію отримає конфіскацію майна і довічну заборону обіймати державні посади". – Де?

- "Чесні посадовці отримають гарантовані гідні заробітні плати, відкриті конкурси на посади, високий соціальний статус і державне страхування". – Дуже цікаві були нещодавні конкурси на митницю. Ну і згадаємо, як керівникам міністерств і держпідприємств обмежили зарплати.

- "Професії лікаря та вчителя повинні стати престижними і високооплачуваними". – Початкова ставка вчителя 4800 грн/міс.

- "Лікарні і школи отримають сучасне обладнання, оновлять свою інфраструктуру". – Де?

- "Скоротимо адміністративну надбудову системи охорони здоров’я та освіти". – Вже?

- "Найважливіший крок в охороні здоров’я — перехід до страхової медицини". – Коли?

- "Ми запровадимо принцип "гроші ходять за талановитим студентом". Кожен шкільний геній отримає освітній ваучер, який зможе витратити на навчання у будь-якому обраному ним закладі вищої освіти". – Де ваучери?

- "Перехід від солідарної до накопичувальної пенсійної системи. Усі страхові накопичення, зроблені людиною за життя, не будуть пропадати у фондах, а переходитимуть у спадщину". – Згадуємо "Вовину тисячу".

- "Ми забезпечимо монетизацію пільг і субсидій". – Про це навіть ніхто і не говорить зараз.

- "Потрібно максимально скоротити кількість функцій держави". – Ха-ха!

- "Ніяких "корочок", ніякого "телефонного права". Невідворотність відповідальності та справедливе і законне покарання — основа чесної України". – Привіт Олегу Татарову, та генпрокурору Ірині Венедіктовій, і Ко.

- "Судова гілка влади повинна стати Владою, а не прислужником у президента, уряду, парламенту, місцевої влади". – А таке можна було обіцяти?

Кожен може ще раз почитати передвиборчу програму Зеленського і здійснити верифікацію.

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