Обмен послами: нужно ли строить дипломатические отношения с РФ

Міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров наголошує, що його країна готова до обміну послами з Україною. І факт, що ані в Москві немає посла України, ані в Києві посла Росії, - виключно провина української сторони. Росія тут взагалі ні до чого, вона конструктивно підходить до стосунків із сусідньою країною.

Щодо конструктивності можна було б нагадати очільнику російського зовнішньополітичного відомства, про те, що саме Росія анексувала частину території України, а на іншій частині продовжує підтримувати гібридну війну, на якій гинуть люди.

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В дипломатичних стосунках є своя особливість - вони віддзеркалюють бажання двох країн взаємодіяти саме в мирі і злагоді. І той факт, що між Росією і Україною через п’ять років після анексії Криму та початку неоголошеної війни на Донбасі, зберігаються дипломатичні стосунки - ознака певної гібридності нашого часу.

Адже до виникнення такої ситуації, всім було абсолютно очевидно: якщо розпочнеться війна - дипломатичні стосунки перериваються, а посольства виїжджають з країни.

Так було практично упродовж усієї історії дипломатичних стосунків аж до війни Росії і Грузії, після якої також перервали дипломатичні взаємини. Інтереси Грузії в Росії зараз представляє посольство Швейцарської Конфедерації.

З точки зору класичної дипломатії, зараз українським послом у Росії мав би бути посол Швейцарії, Бельгії чи Люксембургу. Але аж ніяк не посол самої України.

Але гібридність є гібридність. Розмови про те, чи варто переривати дипломатичні взаємини з Російською Федерацією, продовжуються в Україні вже кілька років поспіль.

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З російської точки зору, все взагалі зрозуміло: Росія ні на кого не нападала, Крим самостійно приєднався до РФ, бо мав на це повне право. Взагалі не зрозуміло, які тут є проблеми. Між Росією і Україною прекрасні добросусідські взаємини.

От тільки варто України подбати про діалог з ополченцями так званих "народних республік". А також гідно захищати російську мову, як цього вимагає президент РФ Володимир Путін.

Цікаво, як би він трактував Україну?

Оригінал - Радіо Свобода