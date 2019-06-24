Обращение к делегатам ПАСЕ: "Вы голосуете за бедствия и войну"

Профессор Университета Париж II Филипп де Лара опубликовал в Facebook обращение к делегатам Парламентской Ассаблеи Совета Европы в связи с предстоящим голосованием предложения о возвращении в ПАСЕ делегации России. LIGA.net публикует его перевод.

ГОЛОСОВАНИЕ ЗА БЕДСТВИЯ И ВОЙНУ

Я хотел бы обратить ваше внимание на завтрашнее голосование в ПАСЕ после одобрения 7 июня процедурным комитетом резолюции с вводящим в заблуждение названием.

На самом деле эта резолюция является троянским конем, направленным на восстановление права голоса России в ЕС и прямым согласием на условия шантажа со стороны Российской Федерации. Поскольку эта страна продолжает жестокую войну против Украины, вторглась в Крым и была безусловно признана ответственной за атаку на MH17 - а российские офицеры призваны предстать перед судом в Нидерландах - принятие этой резолюции будет голосованием одновременно за бесчестие и войну. Многие граждане Европы, неравнодушные к этим событиям, будут следить за последствиями и требовать привлечь своих представителей к ответственности, особенно когда они узнают, и достаточно скоро, что Россия превратила Крым в гигантскую военную базу, крупнейшую в мире, с ядерными ракетами, нацеленными на Запад, и безжалостными репрессиями против коренного народа Крыма.

Есть все основания опасаться, что последствия принятия ПАСЕ решения в пользу России будут катастрофическими, потому что Россия всегда интерпретировала уступки и попытки умиротворения со стороны других государств как признаки слабости, на которые она продолжает реагировать циничным пренебрежением и усилением агрессии.

Стоит ожидать, что после этого в российской делегации появятся крымские "представители", прозвучат триумфальные сообщения о победе России над декадентским Западом, усилятся серьезные разногласия между странами-членами и, самое главное, произойдет эскалация и военных действий против Украины, и гибридной войны против всех европейских наций (манипулирование выборами, социальными сетями, СМИ и т. д.)

Официальные аргументы правительств Франции и Германии в пользу этой резолюции манипулятивны и неубедительны: как мы можем защищать эту резолюцию - и в то же время утверждать, что нет никаких изменений жесткой позиции ЕС в отношении России? Широко известно, что эта резолюция является результатом крайне интенсивного лоббирования со стороны российских эмиссаров, политической поддержки их усилий в странах ЕС и в компаниях, вплетенных в сети мафиозной экономики.

Несмотря на давление и позицию моего правительства, я хочу верить, что вы трезво оцените то, что поставлено на кон, и проголосуете против этого шага, угрожающего правам человека и суверенитету народов Европы.