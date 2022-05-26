Обратный эффект российской пропаганды: как в мире началась украиномания. На примере Давоса

Посмотрел украинскую дискуссию на Всемирном экономическом форуме в Давосе, организованную Фондом Пинчука.

Украина сейчас – главная мировая тема, и это само по себе показательно. Все попытки российских фашистов доказать, что украинское государство придумано и ненастоящее, дали обратный эффект – в мире началась настоящая украиномания. Теперь все только и говорят об Украине.

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Один из самых популярных и авторитетных в мире журналистов и экспертов Фарид Захария говорит, что "дух Украины пронизывает весь Давос и внимание мира фокусируется на Украине".

Известный историк Тимоти Снайдер вообще часть выступления говорил по-украински. Чем больше Москва пытается уничтожить Украину, тем крепче Украина утверждается в мире. Но дегенераты в Кремле просто не способны этого понять и продолжают качать этот маятник.

Конечно, многие говорили о продовольственном кризисе, который спровоцировала начатая Россией война.

Шеф-редактор The Economist Занни Беддос высказался точнее всего.

"Украина кормит 400 млн человек в мире. Это важный фактор, чтобы мир начал думать, что делать дальше и для стран, не являющихся членами НАТО. Это будет насмешка над мировым сообществом, если мир не сможет деблокировать порты, не сможет решить эту ситуацию".

Можно подписаться под каждым словом.

По этой теме говорил и министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Если НАТО не закрыло небо в самые трагические моменты войны, то есть большие сомнения, что мир откроет Черное море".

Наконец-то мир начинает понимать, что вторжение России в Украину – это не просто проблема украинцев, как многим хотелось бы думать с самого начала. Это сейчас проблема всего мира.

Потому что Россия провоцирует голод вполне сознательно и делает это для того, чтобы раскачивать и шантажировать Запад потоками беженцев. Неспособность Запада защитить Украину приведет к тому, что она сама получит огромные проблемы и столкнется с сильным кризисом.

Поэтому русскую гадину нужно раздавить – другого выхода нет. Хорошо, что об этом сейчас говорят откровенно.

Были и положительные сигналы о членстве Украины в ЕС. Глава Европейского парламента Роберта Мецола поддержала вступление Украины в Евросоюз.

"Украина должна и может являться страной-кандидатом в члены ЕС. Для европейского парламента любая страна, разделяющая и борющаяся за ценности, на которых стоит Европа, может быть принята в Евросоюз. Зачем ходить по кругу десятки лет? Это просто вопрос политической воли".

Здесь нечего добавить. Только все бы это понимали.

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