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Обстановка под Херсоном

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Обстановка под Херсоном

главный редактор Цензор.НЕТ
09.11.2022, 23:58

9 ноября командование российских оккупантов заявило о "непростом решении" отвести войска РФ на левый берег Днепра

Российское командование 9 ноября вывело из Херсона ряд подразделений из состава 76-й десантно-штурмовой, 106-й воздушно-десантной дивизий и 22-го армейского корпуса. 

Характер действий противника говорит о том, что он проводит планомерный отход с Херсонского плацдарма, опираясь на несколько рубежей обороны, чтобы отступать с рубежа на рубеж, сохраняя боевой порядок и управление. 

На данный момент есть информация об освобождении украинскими воинами шести крупных населенных пунктов. 

Отход российских войск займет несколько дней, но не будет быстрым – на правом берегу несколько тысячи единиц боевой техники и вооружения.

Цель противника – сохранить боеспособность войск. 

Поэтому проведено усиленное минирование линии фронта, развернуты части прикрытия.

Российское командование намерено сохранить максимальное количество боевой техники, и не допустить схлопывания плацдарма под ударами Вооруженных сил Украины, что приведет к большим потерям и потере боеспособности лучших российских соединений. 

На Херсонском плацдарме в данный момент сосредоточены в полном составе российские воздушно-десантные войска – боевые группы всех четырех дивизий и всех четырех бригад ВДВ, соединения 22-го армейского корпуса и 49-й общевойсковой армии.

Разгром этой группировки лишит президента РФ Владимира Путина возможности проведения активных боевых действий, это лучшие и самые боеспособные соединения Вооруженных сил РФ.

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российские войска война в украине Херсон отвод войск Бутусов Юрий Херсонский плацдарм
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