В 2024 году Путин решил удвоить усилия по подчинению Украины, требуя аннексии части страны, большую часть которой он даже не захватил.

Когда общая стратегия России стала понятной, я не видел, как какой-либо результат, кроме полного подчинения Украины, мог бы удовлетворить Путина.

Несмотря на регулярные призывы к перемирию и переговорам, я не смог найти никакого очевидного компромиссного решения. В то же время из-за стойкости Украины я также не видел, как Россия могла бы выиграть эту войну исключительно военной силой.

Украина и ее западные союзники в 2022 году не последовали за Россией в ее резком переходе к военному положению. Тогда слишком многое зависело от контрнаступления 2023 года. Когда оно иссякло, для Украины не оставалось другого варианта, кроме как принять, что это будет затяжная война, к которой ещё предстоит готовиться.

Это означало стать ещё более устойчивой, усилить оборону и наращивать средства для переноса войны на территорию России.

Поскольку освободить всю утраченную территорию через наземные наступления было сложно, путем к серьезному компромиссу стало нанесение постоянного ущерба России — через истощение ее сухопутных войск, атаки на активы внутри страны или стимулирование постепенного ухудшения ее экономики.

Риск для Украины всегда заключался в усталости и снижении поддержки Запада до такой степени, что она не смогла бы справляться с атаками на свои города и удерживать занимаемые позиции.

Я не вижу причин менять основную структуру понимания этого конфликта. Вопрос заключается в том, насколько хорошо обе стороны могут справляться с требованиями затяжной войны.

Контроль территорий остается важным, и если одна из сторон потерпит поражение на поле боя, это может создать условия для результата, приближающего к победе.

В течение года Россия вела наступательные действия, поэтому в большинстве отчетов предполагалось, что наибольший риск поражения приходится на Украину. Лучший вариант для Украины — держаться, надеясь доказать России бесполезность и дороговизну ее усилий. И пока что ей это удалось.

Оптимисты и пессимисты

Причины для пессимизма были. Но проблема этих анализов заключалась не в преувеличении трудностей Украины, а в недостаточном внимании к проблемам, с которыми сталкивалась Россия.

Казалось, что ни потери в живой силе, ни утрата техники не могут остановить ее наступление, будто бы это операционно оправдано — продолжать использовать войска как расходный материал, словно у России были неисчерпаемые ресурсы.