Очистка судов: кто обманывает избирателей Зеленского и блокирует борьбу с судебной мафией

Кто же самый активный оппонент судебной реформы? Ведь партия Слуга народа и президент Владимир Зеленский лично поддержали определяющий голос международников в выборе Высшей квалификационной комиссии судей Украины (ВККС), порядок которого определяется в законопроекте №3711-д, проголосованного 29 июня 2021 года.

Наибольшим врагом судебной реформы является Андрей Костин – глава судебного комитета Верховной Рады. И речь идет не только об определяющем голосе международников в перезагрузке ВККС и Высшего совета правосудия (ВРП).

Костин делает все, чтобы защитить судебную мафию. Например, уже шесть заседаний подряд он не выносит на комитет ВРУ неотложный законопроект Зеленского о ликвидации Окружного административного суда Киева.

Вы только прочитайте, что делается в голове руководителя профильного комитета ВРУ Костина:

1. "Правоохранительная система за все годы ни политикам, ни обществу, ни журналистам не предложила никаких доказательств коррумпированности членов ВРП".

2. "... у президента нет на руках ни одного приговора суда или хотя бы материалов расследования уголовного дела в отношении членов ВРП".

3. "На самом деле все квалификационные оценки и конкурсы – достаточно унизительная, нервная и тяжелая процедура".

Перечисленное выше – крошечная часть того, что Костин рассказал в интервью Зеркалу Недели. От сказанного просто кровь из глаз брызжет.

Это все к тому, что проголосованный вчера законопроект №3711-д – это только половина судебной реформы. Если Костин блокирует перезагрузки ВРП (законопроект №5068 ), или проведет его без определяющего голоса международников, "3711-д" ничего не изменит.

Если срочно не очистить ВРП, она или загонит в коррупционное стойло вновь избранных судей, или тупо их поувольняет.

Отмазывая ВРП, Костин перекладывает ответственность на НАБУ/САП/ВАКС : "Судьи на этапе создания антикорорганив их опасались, теперь – нет. Потому что они (и правоохранительная система в целом) не показывают того результата, которого от них ожидает общество".

Специально для Костина.

За два года работы ВАКС, за решетку попало судей больше, чем за двадцать лет до этого. И попадет еще больше, как только Костин прекратит отмазывать ВРП, которая защищает коррумпированных судей от НАБУ/САП/ВАКС.

Докажу этот тезис на примере такого дорогого Костиным ОАСК.

ВРП дважды отказывалась отстранить главу ОАСК Павла Вовка и Ко после обнародованных пленок НАБУ. Последний раз сделала это единогласно.

Хотя бы на время следствия, ВРП не отстранило ни одного из зашкваренных судей ОАСК. Зато ВРП обвинила НАБУ в "подрыве авторитета правосудия".

Зато ВРП наказала судью Высшего антикоррупционного суда Андрея Бицюка, который согласовал ограничительные меры в деле против Вовка.

Андрей Костин, ваша защита ВРП и ОАСК – просто отвратительна. Этих "людей" на защиту своих интересов поставила судебная мафия. Вашу же партию избрали люди, которым очистку ВРП (международными экспертами) обещал лично Зеленский.

Так кто обманывает избирателей Владимира Зеленского? Он или вы, господин Костин?

Кстати, сегодня в 15:00 комитет Костина рассмотрит ко второму чтению законопроект №5068 об очистке ВРП. Уже на том комитете много станет ясно.

Редакция LIGA.net считает тему судебной реформы в Украине очень важной и требующей дискуссии. Поэтому готова предоставить Андрею Костину возможность также высказать свое мнение.

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