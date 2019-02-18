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18.02.2019, 10:38

Ода политическому популизму

Ода политическому популизму
экс-вице-премьер Украины, бывший министр финансов

Зачем ограничиваться полумерами? Пообещать надо все сразу (укр.)

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В ці буремні місяці наростаючого розмаху щохвилинного прояву неймовірної та безмежної любові до трудового люду вирішив долучитися до багатоголосого хору. Підготував відповідний проект закону. Він короткий, а тому наведу його повністю:

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ПРОЕКТ ЗАКОНУ УКРАЇНИ
ПРО РЕВОЛЮЦІЙНІ ЗАХОДИ
ЩОДО ПІДВИЩЕННЯ ДОБРОБУТУ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ

Стаття 1. Громадяни України не зобов’язані працювати.

Стаття 2. Тривалість щорічної відпустки в Україні складає 365 днів, а раз у чотири роки - 366 днів.

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Стаття 3. Громадяни України мають право не повертати кредити та не платити за товари і послуги, а за спожитий газ їм встановлюється доплата.

Стаття 4. Громадяни України мають право вийти на пенсію ще до свого народження.

Стаття 5. Ніхто в Україні не зобов’язаний платити податки.

Стаття 6. Віднині і довічно встановлюється такий обмінний курс долара: один фунт доларів дорівнює гривневому еквіваленту 1 грама українського сала.

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Стаття 7. Кожному громадянину України гарантується виплата доходу, що вдвічі перевищує середній доход у США.

Може подати на реєстрацію цей проект?

Та небезпечно. Бо ще схвалять...

(Джерело - блог автора)

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Теги: популісти, виктор пинзеник, популізм, фейлетон
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