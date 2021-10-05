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Оффшоры Зеленского – ну и что? Маневры Зе команды с тарифами и Саакашвили в тюрьме

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Оффшоры Зеленского – ну и что? Маневры Зе команды с тарифами и Саакашвили в тюрьме

исполнительный директор Института мировой политики
05.10.2021, 12:30

Анализ главных событий Украины и мира, которые вы могли пропустить

Центр политической жизни Украины на несколько дней переместился в Трускавец. Заочное противостояние президента Владимира Зеленского и спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова приобретает опереточный характер. Международные расследователи нашли оффшоры Зеленского и его команды. Сергей Притула объявил о создании новой политической партии. Михаил Саакашвили решил вернуться в грузинскую политику, но оказался в тамошней тюрьме. Венгрия решила получать российский газ в обход территории Украины. Лукашенко обнародовал новую порцию претензий к Украине.

Ситуация Разумков

Последствия принятия закона об олигархах продолжают удивлять. Его проталкивания через сессионный зал Верховной Рады уже привело политический кризис, который поставил ребром вопрос о пребывании Дмитрия Разумкова в парламентском президиуме. Трудно вспомнить, когда партия, имеющая парламентское большинство, решила подвергнуть остракизму собственного соратника. Причина этого проста: Владимиру Зеленскому становится все труднее скрывать раздражение поведением бывшего первого номера избирательного списка "Слуги народа". Тот, в свою очередь, использует интерес медиа к своей персоне для публичного троллинга, который позволяет ему рассчитывать на продолжение политической карьеры.

Политический перфоманс под названием "Большая фракция" в курортном Трускавце выполнил не только функцию сбора голосов "слуг" за отставку Разумкова. В условиях курорта Владимир Зеленский издал ряд заявлений, которые имеют мало общего с реальностью. Не знаю, кто подсунул президенту информацию об украинских самы длинных в Европе качественных дорогах, но этот тезис прозвучал откровенно смешно. А вот признание Зеленского в том, что он проинформировал Александра Лукашенко о прибытии "вагнеровцев" в Беларусь – наоборот, выглядит как признание собственной вины.

Оффшоры Зеленского – ну и что

Международное расследование Panama Papers, которое непосредственно касается Владимира Зеленского, братьев Шефиров и председателя СБУ Ивана Баканова, во многих европейских странах привело бы к мощному политическому кризису. Однако в Украине рассчитывать на политическую турбулентность не стоит – против нее максимальная концентрация власти в руках "Слуги народа" и заметная эмоциональная истощаемость украинского общества.

Тарифные маневры Зе команды

Украинская власть своеобразно отреагировала на лихорадку цен на газовых европейских хабах. В присутствии президента руководители Конгресса местных и региональных властей, Нафтогаза Украины и Кабинета министров подписали меморандум, предусматривающий отказ от повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги в течение отопительного сезона. Это решение Зеленский назвал "большой победой", хотя на самом деле оно свидетельствует о намерениях власти сжечь практически в прямом смысле несколько миллиардов долларов ради достижения иллюзии управляемости ситуацией.

Притула и его партия

Популярный шоумен и до недавнего времени член партии "Голос" Сергей Притула объявил о создании новой политической партии. Очевидно, что среди ее целей – добить "Голос", перетянув на свою сторону ее электорат. Учитывая действия Притулы во время местных выборов 2020 года, несложно догадаться и о его конкуренции с "Европейской солидарностью".

Будет ли он конкурировать со "слугой народа" – неизвестно, но члены группы "Справедливость" внутри фракции "Голос" поддержали закон об олигархах.

Саакашвили в тюрьме

Еще один заметный персонаж украинской политики – Михаил Саакашвили – решил вернуться в Грузию, отказавшись от украинского гражданства и должности секретаря исполкома Национального совета реформ при президенте Украины. Путешествие получило логическое, учитывая приговоры судов, завершение в тюрьме и не получило электорального смысла: оппоненты Саакашвили с "Грузинской мечты" набрали на муниципальных выборах больше, чем предполагало "соглашение Мишеля" между представителями власти и оппозиции. Украине придется бороться за освобождение своего гражданина, жертвуя репутацией государства в диалоге со стратегическим партнером и участником "Ассоциированного трио".

ПАСЕ уже не та

К сожалению, украинская делегация в ПАСЕ последовательно теряет свои позиции, заметно поднимает тезисы Владимира Зеленского о росте субъектности и наглой внешней политике.

Действительно, ПАСЕ не имеет механизмов директивного воздействия, однако площадку в Страсбурге в 2014 – 2019 годах Украина использовала куда более эффективно. Для примера – именно ПАСЕ в 2014 году одной из первых международных организаций заявила о российской агрессии в Украине.

Венгерский маневр

Венгрия с 1 октября получает российский газ в обход территории Украины. Помешать этому Украине было сложно – Газпром направил существенные ресурсы на создание сети газопроводов в обход территории Украины. Эмоциональная реакция украинского МИД вряд ли могла заставить Будапешт передумать, скорее осложнила дальнейший диалог с Венгрией.

Единственная радость – нынешнее состояние евроатлантической интеграции Украины не позволяет Венгрии всерьез рассчитывать нанести официальному Киеву весомой вреда.

Лукашенко обвиняет Украину

Александр Лукашенко обвинил Украину в подготовке боевиков из числа белорусских оппозиционеров и размещении на украинской территории баз НАТО и США. Соответственно, Лукашенко пообещал "вместе с Путиным" реагировать на это соответственно.

Его гневные заявления стали примером перекладывания ответственности с больной головы на здоровую, ведь это в Барановичах в начале сентября появились российские истребители.

Помогает Лукашенко экс-парламентарий Семен Семенченко, который решил рассказать о сотрудничестве с ГУР в вопросе смены власти в Беларуси.

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делегация ПАСЕ Владимир Зеленский газ тарифы александр лукашенко офшор Pandora Papers
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