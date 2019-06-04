Огнестрельная халатность

Как всегда у нас, выводы начинают делаться, притом самые смелые, при отсутствии полной информации. А фантазируя вокруг фабулы дела можно зайти далеко, и особенно далеко – от истины. Она, собственно, мало кому из участников дискуссии нужна...

Во-первых, говорить об умышленном убийстве в контексте той самой истины нельзя. Ибо убивать ребёнка никто не намеревался, вина тут в форме преступной небрежности. Проще говоря – халатность. Дикая, пещерная халатность и неграмотность, непонимание и пренебрежение тем, что стрельба во дворе дома из оружия (а не из воздушек с флоберами, и то, в пулеулавливатель) недопустима. Нарушение базовых для любого стрелка правил, заставляющих осознавать, что находится за мишенью, и стрелять только там, где пуля гарантировано будет остановлена в пределах видимости стрелка.

Притом это всё сотворили те, кто по долгу службы обязан не просто уметь с оружием обращаться, но и призван контролировать порядок обращения с ним со стороны третьих лиц! Те самые «профессионалы», которых нам навязывают политики как безальтернативный способ защитить себя и обеспечить личную безопасность.

Невиновных среди присутствовавших в принципе нет: каждый (!) из присутствующих был прямо обязан пресечь правонарушение, своершённое его товарищами, потому как стрельба в неположенном месте - это основание для административной ответственности. И по этой категории дел фиксацию правонарушения и его пресечение проводят именно полицейские. Так что «преступная халатность» - это и про всех «нестрелявших свидетелей».

Так или иначе, как бы ни требовал справедливости народ, судить их по 115 статье УК - значит нарушать закон в угоду политике. Хотя по-человечески я понимаю тех, кто просит для убийц пожизненное. Но это убийство по неосторожности, 119 статья УК, и там максимум по части первой – пять лет. Надеюсь, суд изберёт наказание по «верхней планке». Ибо халатность просто фантастическая, и потерпевший – ребёнок.

Во-вторых, установить стрелявшего будет трудно, если вообще невозможно. Меры к сокрытию обстоятельств происшествия были приняты. Где оружие, которое нужно «привязать» к пуле? Где вовремя взятые пробы на следы выстрела, где одежда стрелявших (чтобы хотя бы так их установить)? Боюсь, и при осмотре места происшествия многое не было замечено и зафиксировано. Не возникни общественный резонанс, получилось бы за бездоказательностью закрыть, когда пыль уляжется: ни орудия, ни подозреваемого. Коряво работали, конечно, но эту сферу деятельности группа товарищей с погонами освоила лучше, чем свою прямую трудовую функцию. Увы.

Написанное выше читать большинству будет неприятно и дико (кто-то обязательно подумает, что я «отмазываю» виновных, зотя их вообще-то порвать бы надо на части). Да, по-человечески понимаю, но есть закон, есть состав преступления, есть уголовный процесс. И в угоду общественному мнению преступать закон очень чревато, у нас и так уровень правового нигилизма зашкаливает. Сегодня пошли на поводу у одних и кого-то «рвут», а завтра рвать будут тебя – историей доказано сотни раз. Потому я - за закон, и не имею права говорить иное.

В-третьих, опаснее самого деяния бывает реакция на него. Попытка скрыть произошедшее на местном уровне, сказки про "падение на камушек", спрятанное оружие, уход в бега и прочее. Гражданин за свой поступок обязан отвечать, тем более – госслужащий, и уж тем более – правоохранитель. Это не красивые слова, а обязанность тех, кому дано полномочий больше, чем обычному гражданину. Тем, что власть используется для сокрытия преступления и как источник привилегий, а руководство этому не препятствует, система громко заявляет о своей гнилости. Помните Врадиевку? Ну, вот. Система успешно отторгла большинство того здорового, что было в неё влито каких-то 4-5 лет назад, зато успешно сохранила двух представителей «старой гвардии».

В-четвертых, ситуация уже активно используется политиками. Естественно, что такое преступление не может не возмущать, адская смесь из произвола и бездеятельности полиции (вроде как реформированной) многих буквально «достала». Потому реакция в Сети и на улицах логичная. И требования правильные, поскольку стрелять-то мог и пьяный дурак, но покрывать-то дурака пыталась именно система. А за её работу отвечают как начальник райотдела, так и министр... Чем не повод воспользоваться ситуацией, чтобы сместить Авакова и «порезать» его перспективы как политика. У меня к этому персонажу ни симпатии, ни доверия, страдать по нём не буду. Скорее, порадуюсь уходу. Вопрос в другом: кого засунут на его место и «чьих будет» этот кто-то? А главное (риторический вопрос) - поменяется ли что-нибудь от «перестановки коек», кроме как центр силы и контроля над столь важным министерством?

Потому не буду исключать, что, пользуясь ситуацией, политики отлично решат свои задачи, может, даже виновных накажут... Но весь срок виновные вряд ли отсидят. Средней тяжести преступление, чего там. "Это ж случайно..." Другое дело, понимаешь, сжечь машину депутату или чиновнику: там тяжкое, от шести до пятнадцати.

И на заметку: за убитого по халатности ребёнка - до пяти лет. За пистолет, купленный фермером, отчаявшимся от бандитского произвола и бездеятельности полиции – до семи лет. Что опаснее для общества? И почему вроде как нами избранные депутаты, принимавшие УК и вносившие туда поправки, допустили эту шизофрению в писанное право?

Это к вопросу о том, где корни несправедливости и насколько циничны порой заявления полицейского руководства, «охраняющего уголовный кодекс», а не права граждан.

(Источник - блог автора)

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