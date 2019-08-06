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06.08.2019, 18:23

Охота на Гонтареву: как сделать Коломойскому приятно

Охота на Гонтареву: как сделать Коломойскому приятно
специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital

Давайте покажем всему миру, как мы хотим отомстить профессионалам за то, что они наступают на хвост нашей любимой коррупции

Прокуратура вдруг решила обвинить в чем-то Гонтареву. Рвение псов государевых. Нет ничего безумнее, чем чиновник-коррупционер, который хочет выслужится и сохранить свою должность, позволяющую зарабатывать дальше.

Обычно такие люди и приводят к провалу.

Как это будет? Прокуратура позовет Гонтареву. Гонтарева, конечно же, не придет.

Что будет дальше? В самом крайнем случае самого большого рвения какой-то чинуша из прокурорских решит объявить Гонтареву в международный розыск. Типа, сказать Британии, что надо выдать Гонтареву. Прекрасная мысль. И это при том, что западный мир считает Гонтареву (и небезосновательно считает) самым смелым и эффективным реформатором в Украине. И это при том, что Гонтарева работает в уважаемом международном институте, чем была подтверждена ее высокая репутация. И это при том, что сейчас Гонтарева помогает делать реформу банковского сектора в Тунисе. Выдадут? Конечно, нет. Потому что Гонтарева обоснованно заявит о политических преследованиях в стране с нечестными судами и коррумпированными силовиками. И окажется, что в Украине есть политические преследования. Потому что не выдадут ее именно по таким мотивам. Если уж раньше таких персонажей как Онищенко, которым никто в западном приличном обществе руки не подаст, не выдавали, то Гонтареву, которую уважают, и подавно.

В результате весь мир подтвердит, что новый президент устраивает политические преследования, направленные против врагов Коломойского. Ведь лично у Зеленского нет причин преследовать Гонтареву. Инвесторы, уважающие Гонтареву, увидят, как ценят ее работу. Хороший сигнал. А главное – на шару накушаться сами понимаете чего. Потому что толку никакого, а потерь для страны – уйма. Слава работникам прокуратуры. Слава людям, желающим выслужится и сохранить свое место. И сигнал реформаторам, что после того, как вы обидите коррупционера, коррупционеры вам обязательство отомстят. Использовав государственную машину. И руководство страны поддерживает такую ситуацию.

Хуже дурака - только дурак с инициативой. Но Коломойскому приятно. Это да. И если Зеленскому важно сделать Коломойскому приятно, то прокуратура, конечно же, должна продолжать в том же духе.

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И - да. Не лишним будет напомнить, что люди потеряли деньги в банках потому что собственники банков вели себя, скажем, не этично. И обвинять в этом Гонтареву вряд ли стоит. Но люди склонны винить не того, кто украл, а того, кто обнаружил, что все украдено. Не очень рациональное поведение. Хотя когда это люди были рациональны.

(Источник - блог автора)

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Теги: Генеральная прокуратура Украины, игорь коломойский, валерия гонтарева
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