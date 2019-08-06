Охота на Гонтареву: как сделать Коломойскому приятно

Прокуратура вдруг решила обвинить в чем-то Гонтареву. Рвение псов государевых. Нет ничего безумнее, чем чиновник-коррупционер, который хочет выслужится и сохранить свою должность, позволяющую зарабатывать дальше.

Обычно такие люди и приводят к провалу.

Как это будет? Прокуратура позовет Гонтареву. Гонтарева, конечно же, не придет.

Что будет дальше? В самом крайнем случае самого большого рвения какой-то чинуша из прокурорских решит объявить Гонтареву в международный розыск. Типа, сказать Британии, что надо выдать Гонтареву. Прекрасная мысль. И это при том, что западный мир считает Гонтареву (и небезосновательно считает) самым смелым и эффективным реформатором в Украине. И это при том, что Гонтарева работает в уважаемом международном институте, чем была подтверждена ее высокая репутация. И это при том, что сейчас Гонтарева помогает делать реформу банковского сектора в Тунисе. Выдадут? Конечно, нет. Потому что Гонтарева обоснованно заявит о политических преследованиях в стране с нечестными судами и коррумпированными силовиками. И окажется, что в Украине есть политические преследования. Потому что не выдадут ее именно по таким мотивам. Если уж раньше таких персонажей как Онищенко, которым никто в западном приличном обществе руки не подаст, не выдавали, то Гонтареву, которую уважают, и подавно.

В результате весь мир подтвердит, что новый президент устраивает политические преследования, направленные против врагов Коломойского. Ведь лично у Зеленского нет причин преследовать Гонтареву. Инвесторы, уважающие Гонтареву, увидят, как ценят ее работу. Хороший сигнал. А главное – на шару накушаться сами понимаете чего. Потому что толку никакого, а потерь для страны – уйма. Слава работникам прокуратуры. Слава людям, желающим выслужится и сохранить свое место. И сигнал реформаторам, что после того, как вы обидите коррупционера, коррупционеры вам обязательство отомстят. Использовав государственную машину. И руководство страны поддерживает такую ситуацию.

Хуже дурака - только дурак с инициативой. Но Коломойскому приятно. Это да. И если Зеленскому важно сделать Коломойскому приятно, то прокуратура, конечно же, должна продолжать в том же духе.

И - да. Не лишним будет напомнить, что люди потеряли деньги в банках потому что собственники банков вели себя, скажем, не этично. И обвинять в этом Гонтареву вряд ли стоит. Но люди склонны винить не того, кто украл, а того, кто обнаружил, что все украдено. Не очень рациональное поведение. Хотя когда это люди были рациональны.

(Источник - блог автора)