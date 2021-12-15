О'Кей, Шестой. Хватит "кидать" и украинцев, и Украину, и наших международных партнеров

Мы "проехали" уже Большую стройку, любимых друзей и крестовый поход против журналистов Михаила Ткача и Юрия Бутусова.

Проглотили Вагнеровцев, очередной бросок с налогами, коллапс в энергетике и многое другое.

Не потому, что ты фартовый. А потому, что рядом больной сосед-маньяк.

Но у нас просто нет никакого морального права и даже просто физической возможности "проглотить" раздачу тобой обещаний налево-направо на мировой арене и постоянное "кидалово".

Не можешь выполнить – не обещай и не ставь подпись от имени государства.

Пообещал, поставил подпись – выполняй!

Если ты не можешь выполнить даже элементарное подписанное обещание о проведении конкурса на руководителя САП, о чем вообще с нами будут говорить?

Понимаешь, с нами, не с тобой. Ибо "бросаешь" ты тоже от имени государства, то есть от нашего имени.

21 декабря 2021 будет очередной раунд конкурса. Снова не придут "брать по уму" заместителя руководителя твоего офиса или придут на помощь другие "фокусы", которых в сундуке на Банковой в профиците – не столь важно.

Как мы снова "бросим" тех, от кого сейчас ждем помощи в остановке вооруженной агрессии Владимира Путина – второстепенные детали. Ибо для всех мы останемся теми, чьим обещаниям нельзя верить. Кого не ценят и не уважают, а значит – не защищают.

У нас также есть много своих обид на развитый мир. Но это путь в никуда. Мы или надежный, предсказуемый и взрослый партнер, выполняющий взятые на себя обязательства, или просто такой, который их не берет. Или твоя страница может стать самой хмурой в новейшей украинской истории.

Но уже твоя. Не наша. Ибо, поверь, мы точно сможем. С тобой, или без тебя.

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