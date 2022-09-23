Право на безопасность: почему важно реформировать ООН

Полномасштабное вторжение России в Украину обнажило проблему, которую в экспертном сообществе обсуждали уже давно, — международные организации не справляются со своими задачами. Критике со стороны украинцев подвергались и Красный Крест, и ОБСЕ, и Amnesty International, и МАГАТЭ, и, конечно, ООН.

Последняя – разочаровала неспособностью остановить волну насилия, которую страна-агрессор обрушила на Украину.

Возникает закономерный вопрос — можно ли как-то исправить сложившуюся ситуацию?

Принципы и правила, по которым существует Организация Объединенных Наций, не данность, дарованная нам высшими силами. Система международной безопасности сложились после Второй мировой войны (ВМВ) и отражает то положение дел, которое существовало на момент 1945 года с небольшими поправками в дальнейшем. Зачем создавали ООН? Лига Наций, существовавшая ранее, не смогла предотвратить столь масштабный и бесчеловечный конфликт, а потому миру нужна была новая система безопасности.

Однако новая система фактически распределяла контроль за безопасностью всего мира лишь между пятью странами: США, СССР, Китаем, Великобританией и Францией. Как видно, многих из важных для современной международной политики стран, в этом списке нет. Но именно эти пять государств-победителей ВМВ решают судьбы мира в Совете Безопасности ООН. И каждая из них обладает правом вето, что часто блокирует возможность остановить боевые действия.

Насколько такой подход эффективен в исторической перспективе, сложно сказать однозначно. Миротворческая миссия ООН впервые была реализована буквально через пару лет после создания организации — в 1956 году контингент был отправлен для преодоления Суэцкого кризиса. Тут важно понимать, что тогда боевые действия препятствовали мировой торговле через Суэцкий канал и были одновременно невыгодны всем членам СБ ООН. Однако с точки зрения долгосрочной перспективы — Ближний Восток и сегодня остается перманентной горячей точкой, где кризисы то затухают, то разгораются снова.

Уже в 1960 году была развернута масштабная миссия в Конго, а позднее контингенты отправились в Доминиканскую Республику. Миротворцы ООН активно работали в странах Африки, Азии, Южной Америки. Но довольно часто их результатом была заморозка конфликта, а не его решение.

Одновременно с этим, ООН мало что могла противопоставить агрессии членов Совета Безопасности. Яркий пример — ввод советских войск в Прагу в 1968 году, на который реакции ООН не последовало. Хотя некоторые страны предлагали вынести проблему на обсуждение, но СССР и Венгрия выступили против. В дальнейшем такая ситуация повторялась неоднократно.

Уже в 1990-е годы слабость ООН подтвердили геноцид в Боснии и Руанде. В обоих случаях затягивающиеся переговоры не позволили принять оперативное решение, что повлекло за собой множество жертв и вызвало справедливое возмущение всего мирового сообщества. Одна из главных причин — право вето и злоупотребление им.

С 2009 года Россия использовала право вето в ООН 26 раз — чаще всего с целью шантажа. На дипломатическом уровне это почти то же самое, что и угрозы ядерным оружием, к которым Россия прибегает по нескольку раз в день.

Именно поэтому США сейчас активнее вернулись к идее реформирования СБ ООН, о чем открыто заявила постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд. На самом деле, подобные разговоры возникают не впервые. Но все предыдущие попытки провести реформу упирались в Устав ООН — там право вето прописано однозначно, а именно этот документ ратифицируют страны-члены.

США предлагают провести мероприятия по реформированию Совбеза, которые будут включать соавторство США в резолюции о праве вето, которая требует от постоянных членов Совбеза объяснить его применение Генассамблеи ООН. Также Линда Томас-Гринфилд считает, что Совет Безопасности должен "отражать глобальную реальность и учитывать географическое представительство".

США решили придерживаться "шести принципов ответственного поведения членов Совбеза ООН. В частности, страна будет воздерживаться от использования права вето, кроме чрезвычайных ситуаций. Как известно, для реформы Совета Безопасности необходимо согласие его пяти постоянных членов: США, Франции, Великобритании, Китая и России.

Еще один весомый фактор, который выглядит неоднозначно, – это само участие России в Совбезе ООН. Страна считается правопреемницей СССР, хотя Сербия, например, не считалась правопреемницей Югославии и проходила процедуру вступления в организацию с нуля. В случае России забавно и то, что Устав организации не менялся и, формально, в нем записан именно СССР, а РФ буквально занимает чужое место. И пользуется этим в своих целях.

Вторжение в Украину стало вероломным нарушением не просто всех международных норм, но и сложившейся мировой системы безопасности, самой основы для ООН. А потому система требует пересмотра — ведь мы не в 1945 году, СССР больше нет, а РФ куда менее значимый для мира игрок.

Инициативу США скорее поддержат Великобритания и Франция. При всех разногласиях, обе страны осознают полную ответственность России за развязывание полномасштабной войны в Европе. Как отреагирует Китай предсказать сложно — если реформа затронет и их интересы, то особой поддержки ждать не стоит. Но если Китай осознает, что Россия окончательно теряет международное влияние, может и стать на сторону победителей.

Для Украины поддержка международного сообщества принципиальна. Но сам мировой порядок, где одна страна может вторгаться в другую и уничтожать ее население, невозможен и должен быть пересмотрен. В противном случае прецедент приведет к угрозе новых войн в разных уголках планеты. И хотя ожидать, что РФ в ближайшее время исключат из ООН не приходится, но сам факт, что такой вопрос появился в повестке дает надежду на дальнейшие реформы ООН.

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