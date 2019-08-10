Операция "Преемник": итоги 20 лет правления Путина

«Ровно через год будут президентские выборы. И сейчас я решил назвать человека, который, по моему мнению, способен консолидировать общество, опираясь на самые широкие политические силы, обеспечить продолжение реформ в России. Он сможет сплотить вокруг себя тех, кому в новом ХХI веке предстоит обновлять великую Россию. Это секретарь Совета безопасности, директор ФСБ - Владимир Владимирович Путин».

Этими словами в своем телеобращении, прозвучавшем 20 лет назад, 9 августа 1999 года, первый президент России Борис Ельцин открыл дорогу фашистскому режиму в своей стране.

Борис Ельцин заботился о безопасности своей семьи, а заодно и «Семьи» в более широком смысле слова, поскольку эти две безопасности не могли существовать отдельно. Последствий своего шага от не предвидел, не хотел видеть очевидного, как и многие другие, даже более просвещенные люди.

Операция «преемник» была проведена с размахом. Ельцин старательно готовил мировых лидеров к «правильному» восприятию их нового «партнера». Из беседы Бориса Ельцина с Биллом Клинтоном в сентябре 1999 года:

«...Наконец, я наткнулся на него, на Путина, и изучил его биографию, его интересы, его знакомых и т.д. и т.п. Я понял, что он надёжный человек, хорошо разбирается в том, что находится в его сфере ответственности. В то же время он обстоятельный и сильный, очень общительный и может легко входить в контакт с потенциальными партнёрами... У него есть внутренний стержень. Он силён внутренне. И я сделаю всё возможное для его победы — законным путём, разумеется. И он победит. Вы будете вести дела вместе. Он продолжит линию Ельцина, ориентированную на демократию и расширение контактов России. У него есть энергия и мозги, чтобы добиться успехов в этом».

В России спецоперация «Преемник» сразу же была передана в надежные чекистские руки. Были взорваны жилые дома в Буйнакске, Москве, Волгодонске, погибло более 300 человек, остальным, еще не взорванным россиянам, очень понравилась путинское обещание мочить террористов в сортире и они избрали его своим президентом.

Став президентом, Путин первым делом уничтожил НТВ. Спецоперация по убийству главного неподконтрольного Кремлю телеканала страны началась через 4 дня после вступления Путина в должность главы государства. В стране выключили свет и звук. Начался путинизм.

Сегодня можно подвести краткие промежуточные итоги путинского 20-летия.

Демократия, свобода и права человека

Путин принял Россию с крайне несовершенной, весьма неустойчивой, но, тем не менее, существующей демократической системой, в которой не было государственной цензуры, на федеральных каналах был плюрализм мнений. Государство было федеративным, глав субъектов федерации избирали граждане, регионы были представлены в Совете Федерации, в Государственной думе были представлены люди разных политических взглядов, в том числе и оппозиция. Кремль не проводил политику политических репрессий и в стране не было страха перед верховной властью, не было культа личности президента, которого вполне открыто и безнаказанно можно было критиковать.

За 20 лет путинизма в Россию вернулась государственная цензура. Произведена полная зачистка медийного и политического полей. Ликвидированы все значимые независимые СМИ. Убито свыше 150 журналистов и несколько политических противников Путина, в том числе Сергей Юшенков и Борис Немцов.

Ликвидировано федеративное устройство России: сначала были отменены выборы глав регионов, затем они были превращены в фикцию, Совет Федерации превращен в собрание назначенных марионеток. Государственная дума стала сначала «не местом для дискуссий», а затем «бешенным принтером», штампующим репрессивные законы со скоростью автомата Калашникова.

Ликвидирована свобода собраний. Выборы в органы власти превращены в фейк, фарс и клоунаду. Фактически отменено право граждан на референдум. Судебная власть стала придатком власти исполнительной. Создана мощнейшая репрессивная машина, нацеленная на узурпацию власти и ее удержание. Численность «Росгвардии» и других структур, предназначенных для войны с собственным народом, превысила численность армии.

Телевидение и другие государственные и подконтрольные Кремлю СМИ превращены в машину по производству ненависти к другим странам и народам и к внутренней оппозиции, машину, по своей мощи, изобретательности и эффективности существенно превосходящую пропагандистские машины, созданные в СССР и нацистской Германии.

На месте гражданского общества созданы квазигосударственные структуры в виде «общественных палат», «общественных советов» при различных органах власти и т.д.

В ходе репрессий в России появились политические заключенные, признанные международными правозащитными организациями узниками совести. В стране фактически отменена Конституция и установлен автократический режим фашистского типа.

Социальные права

Россия при Ельцине не была социальным государством, как того требовала Конституция. При Путине это отсутствие социального государства было закреплено в нескольких законах. Сначала в ФЗ № 122 о лишении граждан социальных льгот, затем в т.н. пенсионной реформе, укравшей у граждан России пенсии. О статье 7 Конституции РФ, закрепляющей статус России как социального государства, надо забыть. Как, впрочем, и о большинстве статей Конституции РФ, фактически отмененной путинским режимом.

Коррупция и неравенство

В индексе восприятия коррупции «Трансперенси интернейшнл» за 2018 год Россия заняла 138 место из 180 стран, позади практически всех стран бывшего СССР. Зато по числу долларовых миллиардеров путинская Россия обгоняет многие намного более богатые страны. В 2019 году в путинской России было 96 долларовых миллиардеров, что намного больше, чем в таких намного более богатых странах, как Великобритания (54 миллиардера), Франция (38 миллиардеров) или Япония (33 миллиардера). И это в стране, где даже по официальным данным свыше 20 миллионов нищих.

Международные исследовательские центры признают путинскую Россию страной с самым несправедливым распределением национального дохода. В 2018 году специалисты Credit Suisse присудили России первое место в рейтинге наиболее неравномерных экономик мира. По их подсчетам, 1% населения РФ владеет 74,5% благосостояния страны. На втором месте была Индия, где в руках 1% жителей находилось 58,4% богатства страны, на третьем Таиланд – 58%.

Место путинской России в мире

Путин принял Россию полноправным членом международного сообщества, членом ведущих демократий мира G8. Россия при Ельцине вела позорную Чеченскую войну, но это было, пусть формально, но, с точки зрения международного права, все-таки внутренним делом России. При Путине Россия стала изгоем, демонстративно нарушающим международное право, агрессором, вторгающимся на территорию других стран. Сначала в 2008 году в Грузию, отторгнув от нее Абхазию и Южную Осетию, затем в 2014 в Украину, оккупировав Крым и Донбасс, и в 2015 году в Сирию, где осуществляет геноцид сирийского народа. При Путине Россию выгнали из G8, затем из ПАСЕ и только масштабная спецоперация по подкупу европейских политических элит позволила российской делегации вернуться в парламентскую ассамблею.

Путинская Россия стала международным изгоем, поддерживающим диктаторские режимы и террористов по всему миру, и вместе с ними представляет самую большую угрозу человечеству за все время его существования. Эх, Борис Николаевич, Борис Николаевич, что же вы наделали…

(Источник - блог автора)