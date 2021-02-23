Операция "заложник". Что кроется за приговором Сергею Стерненко

Автозак прорвался сквозь толпу возле Приморского райсуда в Одессе и вывез активиста Сергея Стерненко в местное СИЗО. Что там с ним может произойти – предсказать невозможно.

Если очень сухо, то новость дня звучит так: суд приговорил Стерненко к семи годам тюрьмы с конфискацией половины имущества, признав его виновным по делу о похищении в 2015 году депутата Коминтерновского райсовета Одесской области Сергея Щербича. Эта формулировка требует пояснений.

Сразу необходимо ответить на несколько вопросов. Кто такой Стерненко? Кто такой Щербич? Что между ними произошло? И да, еще один важный нюанс – одесский контекст, в котором только и возможно вынесение самого антиукраинского судебного вердикта в новейшей истории именем Украины.

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Стерненко – участник Революции достоинства, экс-глава одесской ячейки Правого сектора.

Щербич – экс-глава одесской ячейки партии "Родина", человек из ближайшего окружения пророссийского политика-уголовника Игоря Маркова. Ныне Марков находится в розыске, что, впрочем, не мешает ему быть соучредителем так называемого "Комитета спасения Украины" со штаб-квартирой в Москве на Пресненской набережной.

Во время революционных событий люди Маркова представляли собой силовое крыло "Русского мира" в Одессе. И не только в Одессе. Из южных городов на Киев шли автобусы с титушками. По информации майдановцев, курировал отправку криминального десанта Сергей Щербич. Так ли это – сказать сложно, но на фото среди титушек он точно есть.

Когда в Киеве победил Майдан, люди Маркова пытались подготовить почву для оккупации Одессы российскими войсками. Это не домыслы, а официальная версия СБУ. Щербич был среди тех, кто в 2014-15 годах организовывал пророссийские митинги, скандировавшие: "Майданутых на кол", "Путин введи войска", "Одесса это Россия".

Пророссийские настроения были особенно сильны среди местных правоохранителей. Руководитель следственной группы, расследовавшей события 2 мая 2014 года в Одессе, Руслан Сушко вспоминал, как во время допросов всплывали удивительные факты. Одесские менты грузили избитых майдановцев в автозак, ставили на лежачих людей ноги и развлекали их разговорами о том, что через месяц здесь уже будет Россия...

Где-то до середины 2015-го Одессу удерживали не правоохранители, а относительно небольшое число проукраинских активистов. Одним из них был Стерненко.

Теперь о самом инциденте. После бегства Маркова, Сергей Щербич решил, что будет продолжать свою политическую карьеру – в качестве депутата райсовета. Выборы он выиграл. За несколько дней до вручения депутатского удостоверения, группа неизвестных в балаклавах надела на Щербича мешок и вывезла "на подвал", где его продержали пару часов. Из материалов дела следует, что его принуждали отказаться от депутатства: били, издевались, ранили из травматического оружия, зажимали пальцы плоскогубцами и отобрали какие-то бумажки и банковскую карту. Общий ущерб составил 300 гривен. Добавим сюда психологическую травму и "ранения в виде ушибов".

Щербич утверждает, что это дело рук членов Правого сектора и, в частности, Стерненко. Учитывая, что нападавшие были в балаклавах, это свидетельство звучит сомнительно. А других доказательств у следствия нет.



Сам Стерненко свою причастность к данным событиям отрицает, говоря буквально следующее: "До Щербича у меня руки так и не дошли". Щербич не явился на несколько судебных заседаний и игнорировал процессуальные действия. В итоге, в апреле прошлого года срок давности по данному правонарушению истек. Что не помешало одесскому суду вынести приговор...

Можно долго анализировать обвинительный акт, приводить аргументы сторон, но все эти юридические подробности будут не прояснять, а затуманивать реальность. Потому что это дело не о юриспруденции. А о борьбе проукраинских и пророссийских сил за Одессу.

А отправка Стерненко в следственный изолятор – это не мера пресечения. Называя вещи своими именами: Стерненко взяли в плен. Охота за ним ведется годами. На него и на его девушку трижды покушались, его постоянно дискредитировали на медведчуковских каналах и на сайте Страна. Против него заведено несколько уголовных дел. Не сумев убить его криминальными методами, враги делают это именем Украины.

Еще раз: Стерненко не заключенный, он – заложник. Нахождение его в Одессе и особенно – в одесском СИЗО крайне опасно.

Главная задача проукраинской части общества сегодня – эвакуировать его оттуда. Перевезти в Киев. Любыми способами, в том числе юридическими. Юриспруденция в данном случае – лишь один из способов той борьбы, которая идет по разным фронтам вот уже семь лет. И эта война – за Украину. За нас. За выживание.

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